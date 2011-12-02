До служби у Збройних силах необхідно залучати максимально підготовлених людей - Єжель

До служби у Збройних силах необхідно залучати максимально підготовлених людей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ заявив у ході спілкування з учасниками відеоконференції на тему: “20 річниця Збройних сил України: від проблем становлення до перспектив розвитку”.

“Наше завдання – залучати до Збройних сил максимально підготовлених людей, які бажають навчатися військовій справі, формуватися як професіонали. Переконаних в тому, що армія в їхньому житті, – це назавжди”, – підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.

“Завдання працівників військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування, кожного командира на місцях – забезпечити 100-відсоткове комплектування військових частин контрактниками”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Відповідаючи на питання одного з військовослужбовців Харківського гарнізону щодо перспектив комплектування Збройних сил України військовослужбовцями за контрактом, М.ЄЖЕЛЬ підкреслив, що цей процес залежить в першу чергу від того, які умови служби, побуту та бойового навчання у війську створені для людей, які бажають присвятити себе служінню Батьківщині.

”Рівень комплектування багатьох військових частин військовослужбовцями за контрактом сьогодні не перевищує 30-40 відсотків. Це дуже мало. Разом з тим, в очах контрактників, які сьогодні служать у війську, є блиск – люди хочуть працювати над своїми завданнями”, – зауважив міністр.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, керівництво держави, військового відомства робить все можливе для того, щоб забезпечити гідні умови проходження військовими служби.

”Ми робимо все можливе для того, щоб усі розуміли, – військовослужбовець служби за контрактом є в першу чергу людиною, яка формує бойовий розрахунок, висококласним фахівцем. В іншому випадку нам буде дуже важко створити професійну армію”, – наголосив М.ЄЖЕЛЬ.

Глава військового відомства звернув увагу на необхідність при відборі кандидатів для проходження військової служби за контрактом виходити не з кількісних, а з якісних показників.