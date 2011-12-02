Анонс на 5 грудня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція на тему: «Державний бюджет як інструмент економічного зростання». Учасники: Володимир Щелкунов, президент ICC UA; Оксана Продан, голова ВГО «Фортеця»; Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів.

* Відбудеться мультимедійний відеоміст Москва-Київ-Астана на тему: "Перспективи зернового пулу: Росія, Україна, Казахстан". Учасники в Києві: Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації; представник Мінагрополітики України. У Москві: Аркадій Злочевський, президент Російського зернового союзу, представник Міністерства сільського господарства РФ. В Астані: представники міністерства сільського господарства Казахстану, експерти.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Нерухомість та іпотека: що чекає на український ринок найближчим часом?». Учасники: голова Правління Державної іпотечної установи Віктор Миргородський; в. о. голови правління «Банку «Таврика» Анатолій Дроб`язко; глава Наглядової Ради «Трест «Південзахідтрансбуд» Володимир Гусаков; керуючий директор ARPA Real Estate Михайло Артюхов. Питання: що відбувається на ринку іпотеки України і пов`язаної з ним будівельної галузі; чи згортається ринок іпотечного кредитування і які кредити все ще доступні; що відбуватиметься з іпотекою найближчим часом і як реагують на поточну ситуацію ціни і попит на нерухомість та ін. ( вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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