Головне на 2 грудня

Фінанси

Платники податків у січні-жовтні перерахували до бюджету 53,5 млрд. грн. ПДВ

Платники податків у січні-жовтні 2011 року перерахували до бюджету 53,5 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, за 10 місяців поточного року від платників податків надійшло 25,8 млрд. грн. ПДВ, що складає 48,2% загального обсягу надходжень по ПДВ. Від підприємств групи ризику надійшло 27,7 млрд. грн. - 51,8%.

За рахунок впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки збір ПДВ, зокрема, в жовтні зріс на 80% і склав 6,2 млрд. грн. проти 3,4 млрд. грн. на початок року.

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Світ стоїть на порозі нової економічної кризи – експерти ООН

Експерти ООН вважають, що світ зіткнеться з іще однією глобальною економічною кризою.

Такий висновок міститься в новій доповіді Департаменту ООН з економічних і соціальних питань (ДЕСП), повідомляє радіо «Свобода».

У документі сказано, що зростання світової економіки складе в наступаючому році всього 2,6%, порівняно з 4% у 2011 році.

Проте навіть і ця цифра може виявитися завищеною – у разі якщо боргова проблема в Європі не буде вирішена, а країни, що розвиваються, продовжать політику скорочення бюджетних витрат.

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Після введення закону про «спрощенку» кількість малих підприємств виросте на 20% - ДПАУ Києва

Після введення в дію Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності" кількість фізосіб-"спрощенців" збільшиться на 20% - до 100 тисяч.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в м. Києві, такий прогноз озвучила заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА в м. Києві, заступник голови ДПА в м. Києві Ганна ІГНАТЕНКО. "На сьогодні в Києві зареєстровано 206 тис. фізичних осіб-підприємців, з яких 41% перебуває на спрощеній системі оподаткування. Враховуючи зміни в законодавстві, завдяки диференційованому підходу до класифікації малого бізнесу ми прогнозуємо збільшення цієї категорії платників податків мінімум на 20%", - зазначина Г.ІГНАТЕНКО.

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ПЕК

ДТЕК у 2012 році поставить «Дніпроенерго» 8,8 млн. тонн

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (Запоріжжя) домовилася з компанією енергохолдингу ДПЕК «ДТЕК Трейдинг» про поставку 8,8 млн. тонн енергетичного вугілля на 11,616 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, пропозиція трейдера акцептована 30 листопада. Договір сторони планують підписати протягом календарного місяця.

Середня ціна поставки тонни вугільної продукції в рамках зазначеного акцепту складе 1320 грн. (з ПДВ). Характерно, що така ж ціна поставок передбачена аналогічними домовленостями з іншою енергогенеруючою компанією ВАТ «Західенерго», у якій ДТЕК володіє 24,9% статутного капіталу.

Нагадаємо, "ДТЕК Трейдинг" є основним постачальником вугільної продукції "Дніпроенерго" з березня 2010 року. Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

Кабінет Міністрів України вирішив виставити на продаж 25% держпакет акцій «Дніпроенерго». Початкова вартість пакета, закріплена рішенням уряду, складе 1,174 млрд. грн. Конкурс з продажу відбудеться 11 січня 2012 року.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.

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Виробництво електроенергії в Україні за 11 місяців виросло на 3,9%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, у січні-листопаді 2011 року збільшилося на 3,9% або на 6,62 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-груднем 2010 року - до 175,509 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі збільшили вироблення електроенергії на 10,7% або на 6,456 млрд. кВт/год - до 68,547 млрд. кВт/год, атомні електростанції (АЕС) - на 1,1% або 849 млн. кВт/год - до 81,510 млрд. кВт/год, ТЕЦ - на 10,9% або 943,8 млн. кВт/год - до 9,635 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС в січні-листопаді скоротили вироблення електроенергії на 15,7% - до 10,121 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також повідомляють, що в листопаді вироблення електроенергії в ОЕС України виросло порівняно з листопадом 2010 року на 9,6% - 1,564 млрд. кВт/год, - до 17,889 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7% або 6,9 млрд. кВт/год порівняно з 2010 роком - до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, у 2010 році збільшилося на 8,7% або на 15,010 млрд. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 187,910 млрд. кВт/год.

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Соцполітика

До кінця наступного року в Україні відкриються 12 перинатальних центрів

У 2012 році в Україні діятимуть 12 надсучасних перинатальних центрів у рамках національного проекту «Нове життя», повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ на засіданні робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ.

Як повідомили УНІАН у Держагентстві, за його словами, проект «Нове життя» є унікальним серед 11 національних проектів, визначених Президентом України, оскільки він є соціальним.

На відміну від інших проектів, у яких частка державного фінансування прогнозується на рівні 20-25%, фінансування «Нового життя» на 75% надходить з державного бюджету, решта – з благодійних фондів та місцевих бюджетів, сказав В.КАСЬКІВ.

«Проект успішно реалізується в Україні, до Нового року планується відкриття 4 перинатальних центрів з найбільш сучасним обладнанням. А в 2012 році ми плануємо довести цю цифру до 12», - підкреслив він.

«Хотів би наголосити, що проект був би реалізований у життя значно швидше, якби не бюрократичні процедури. До серпня цього року через бюрократію не було змоги профінансувати розроблення ТЕО, основи проекту, без якого його втілення неможливе», - наголосив В.КАСЬКІВ.

Національний проект «Нове життя» передбачає сторення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених сучасним обладнанням, з метою охорони дітей та материнства та скорочення показників смертності серед новонароджених і породіль.

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Литвин доручив апарату Верховної Ради проаналізувати всі закони щодо соціальних пільг

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив апарату парламенту проаналізувати всі закони, що стосуються соціальних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні на засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

«Я доручив апарату Верховної Ради ще раз проаналізувати не лише прийняття законодавчих актів з соціальних пільг, а й ті закони, які вже були ухвалені», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, дуже багато соціальних законів ухвалювалося під вибори, і президенти, каденція яких завершувалася, завжди підписували ці документи.

«Таким чином вони посилали вітальний привіт перед завершенням своєї каденції», - сказав голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, так було із законом щодо встановлення пільг «дітям війни», законом про соціальні стандарти і низкою інших.

Крім того, додав В.ЛИТВИН, аналіз соціальних законів необхідно провести, щоб «нагадати всім, хто приводить людей під будівлі органів державної влади, про їх відповідальність за ухвалення відповідних рішень».

В.ЛИТВИН зауважив, що зокрема доручив фахівцям уважно проаналізувати закони, ухвалені 2008 року. «Це дуже показовий рік, оскільки при ухваленні бюджету на 2008 рік були зупинені повністю або частково закони, які стосуються чорнобильців», - сказав він.

В.ЛИТВИН нагадав, що після цього Конституційний Суд України за поданням представників опозиції, які сьогодні при владі, виніс рішення, що призупинення дії соціальних законів порушує Конституцію, однак Кабінет міністрів згодом ухвалив постанову, якою знову припинив виплати.

В.ЛИТВИН також нагадав, що згодом парламент ухвалив закон щодо призупинення чинності 66 законів, якими передбачені виплати пільговим категоріям населення на загальну суму 105 млрд. грн.

«І я про це попросив нагадати всім не для того, щоб зводити політичні рахунки, а для того, щоб ми всі разом, проаналізували, як нам унормувати цю проблему», - наголосив В.ЛИТВИН.

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Підприємці 14 грудня мають намір підтримати акцію протесту чорнобильців

14 грудня, у день вшановування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, підприємці мають намір підтримати акцію протесту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

"14 грудня проходитиме акція "чорнобильців" і ми, безумовно, цю акцію підтримаємо", - повідомила депутат. За її словами, того ж дня в Хмельницькому проходитиме "міжрегіональний майдан", у якому підприємці також візьмуть участь.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила про те, що за підсумками переговорів з чорнобильцями було підготовлено і зареєстровано в парламенті два законопроекти - про внесення змін до закону про держбюджет з нормою про виконання рішень судів щодо "чорнобильців", "афганців", "дітей війни", а також про позбавлення пільг і підвищених пенсій народних депутатів, представників Кабінету міністрів.

Якщо до 1 лютого парламент не розгляне ці законопроекти, то буде визначена дата проведення спільних акцій протесту підприємців і "чорнобильців", "афганців", студентів, інших незахищених верств населення, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона повідомила, що підприємці мають намір створити комітет захисту учасників акцій протесту. "Комітет захисту тих людей, які виходять на акції протесту, і щоб люди були упевнені, у разі беззаконня влади, у разі насильства з боку влади, ми забезпечуватимемо як допомогу з народними депутатами, як юридичну, як судовий захист, так і цивільний захист", - сказала вона.

Співголова ВГО "Громадянський рух "Вперед"! Андрій ПАНАЕТОВ також нагадав, що учора в регіонах країни пройшла акція "Переоблік влади". "З 2012 року підприємців чекає погіршення життя... У зв`язку з цим пройшла наша акція і ми її продовжуватимемо чи в тому ж форматі чи ми цей формат збільшимо", - зазначив він.

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Агро

Україна може ввести санкції до Молдови за постачання заражених бур’янами соняшника та кукурудзи

Україна може ввести санкції до Молдови через системні порушення українських і міжнародних вимог фітосанітарного законодавства під час ввезення сільськогосподарських культур.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляють, що Державна служба карантину рослин скерувала ряд повідомлень, нотифікацій, а також офіційний лист, у якому виклала своє занепокоєння ситуацією, що склалася, проте випадки виявлення шкідників не припиняються.

За три квартали поточного року у вантажах соняшнику і кукурудзи, які надійшли з Молдови в Одеську область, було зафіксовано 407 випадків виявлення насіння бур`янів, які є карантинними для України. Ці товарні партії продукції супроводжувалися відповідними сертифікатами, виданими інспекторами Республіки Молдова. Проте, супровідна документація не змогла гарантувати відсутність карантинних бур`янів у сільськогосподарських культурах.

У період з січня по жовтень поточного року Державною службою з карантину рослин України було підготовлено і відправлено 196 повідомлень нотифікацій до Головної інспекції з фітосанітарного нагляду і насінного контролю Республіки Молдова. У відповідь на це молдавська сторона запевнила, що служба вчинить усі заходи для запобігання в майбутньому виявлень в молдавських вантажах шкідливих організмів. Проте, незважаючи на цю гарантію, випадки фіксації карантинних бур`янів у вантажах з Молдови мають місце і надалі.

Так, вже у жовтні підготовлено 45 чергових нотифікацій. У разі подальшого виявлення порушень фітосанітарних вимог України, положень Міжнародної конвенції про захист рослин і міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів з боку Республіки Молдова, Державна служба з карантину рослин України буде вимушена застосувати екстрені заходи, зокрема повертати заражені вантажі на територію Молдови. Такі санкції будуть застосовані через високий ризик занесення і поширення в південних регіонах України небезпечних бур`янів.

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У рамках нацпроекту «Чисте місто» перший сміттєпереробний комплекс побудують у Києві

У Києві У рамках національного проекту «Чисте місто» реалізують пілотний проект з будівництва сучасного сміттєпереробного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК зустрівся з керівником Національного проекту «Чисте місто» Богданом БАЛАСИНОВИЧЕМ. У зустрічі також взяли учачть представники ТОВ «Атлас Ворд Білдінг Системс Україна», компанії «BN Umwelt GmbH» (Німеччина) та Головного управління комунального господарства столиці.

Б.БАЛАСИНОВИЧ висловив сподівання, що пілотний проект будівництва сміттєпереробного заводу у Києві стане взірцевим для інших міст України.

Проект «Чисте місто» передбачає будівництво у 10 містах України сучасних сміттєпереробних комплексів. У Києві планується реалізація пілотного проекту на основі державно-приватного партнерства.

Сьогодні під час зустрічі сторони розглянули можливі варіанти земельних ділянок для розміщення сміттєпереробного комплексу та обговорили питання щодо подальшої роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування.

Сторони домовилися про створення робочої групи з відповідного питання, до складу якої увійдуть фахівці міста, області та представники проекту «Чисте місто».

Як повідомляв УНІАН, проект «Чисте місто» є одним з основних у переліку національних проектів, затверджених Кабінетом міністрів України 8 грудня 2010 року. Національним проектом передбачено перехід на європейську систему переробки твердих побутових відходів, що забезпечить системне вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища.

«Потужність кожного з комплексів з переробки і утилізації твердих побутових відходів становитиме 100-200 тис. тонн відходів на рік, що сумарно становитиме 1-2 млн. Це близько 10-15% всіх відходів, що утворюються в містах України», - повідомив керівник робочої групи з Національному проекту «Чисте місто» Андрій АРТАЗЕЙ.

Передбачається, що в результаті реалізації національного проекту площі поховання відходів на існуючих полігонах зменшаться в 8-12 разів (40-80 га на рік) за рахунок зменшення обсягів відходів та їх фізичних характеристик.

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Промисловість

Мінекології планує до кінця року завершити вивезення мононітрохлорбензолу з Горлівки

Міністерство екології та природних ресурсів України розраховує до 2012 року завершити вивезення мононітрохлорбензолу з Горлівки (Донецька обл.).

Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, повідомляє УНІАН прес-служба міністерства.

Нагадаємо, на проммайданчику «Горлівського хімічного заводу» накопичилося 2,35 тис. тонн високотоксичних відходів виробництва мононітрохлорбензолу, які зберігаються в металевих бочках і ємностях, що знаходяться в незадовільному стані. За ініціативою Мінекології уряд у квітні ц.р. виділив 60 млн. грн. на вивезення й утилізацію цих відходів.

М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що сьогоднішній день із території заводу для утилізації до Польщі вже вивезено 1 тис. тонн хімікатів, а в грудні проммайданчик заводу буде повністю очищений від токсичних відходів.

«До кінця грудня ми плануємо закінчити вивезення небезпечних речовин із території колишнього Горлівського хімічного заводу», - сказав міністр.

У Мінекології зазначають, що в останні півтора роки процес очищення України від непридатних і токсичних хімікатів активізувався. Якщо за попередні 19 років було вивезено лише 5 тис. тонн, то за останні півтора роки – рекордні 33,3 тис. тонн. У 2012 році Мінекології планує вивезення й утилізацію ще 23 тис. тонн непридатних хімікатів.

*** Мононітрохлорбензол, так звана «кров`яна отрута», належить до категорії другого класу небезпеки (високонебезпечні відходи); якщо людина отруїлася випаровуваннями мононітрохлорбензолу, в неї порушується формула крові, різко знижується гемоглобін, відбувається порушення центральної нервової системи, порушення серцево-судинної системи, а при попаданні 1 міліграма мононітрохлорбензолу в шлунок настає смерть.

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Завтра на півдні України очікується туман

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя, а вдень і в Карпатському регіоні невеликий дощ.

Вночі та вранці в південній частині місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 10° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла.

У Київській області у суботу - без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

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