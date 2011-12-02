Суперники збірної України у фінальній частині Євро-2012. Результати жеребкування

Національна збірна України з футболу у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року зіграє в групі D разом з командами Швеції, Франції та Англії.

Як передає кореспондент УНІАН, це стало відомо в результаті жеребкування команд-учасниць фінальної частини Євро-2012, яка щойно закінчилась у Києві.

Згідно з результатами жеребкування, інші групи команд-учасниць фінальної частини Євро-2012 склались наступним чином:

Група А: Польща, Греція, Росія, Чехія.

Група В: Нідерланди, Данія, Німеччина, Португалія.

Група С: Іспанія, Італія, Ірландія, Хорватія.

Жеребкування провів генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО за участі кількох відомих футболістів.

Церемонію вели українська телеведуча Ольга ФРЕЙМУТ та польський коментатор і спортивний оглядач телеканала TVP Пьотр СОБЧИНСЬКИЙ.

Також під час церемонії жеребкування було представлено офіційний м’яч майбутнього чемпіонату Європи.

Як повідомляв УНІАН, фінальний етап 14-го чемпіонату Європи з футболу триватиме з 8 червня до 1 липня 2012 року. Матчі Євро-2012 будуть зіграні в українських містах Київ, Донецьк, Львів, Харків, а також у польських - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані.

Перший матч турніру зіграють 8 червня у Варшаві, фінальна гра відбудеться 1 липня в Києві.