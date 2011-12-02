Курс НБУ на 05.12.11

Офіційний курс НБУ на 05.12.11100 USD США - 798.9900 (на 2 грудня - 798.9900)100 EUR - 1079.5154 (на 2 грудня - 1077.9973)10 RUR - 2.5933 (на 2 грудня - 2.5900)Облікові курси банківських металів на 05.12 11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139903.15 (на 2 грудня-139823.25)961XAG10Срібло-2648.65 (на 2 грудня-2659.04)962XPT10Платина-124562.54 (на 2 грудня-124003.25)964XPD10Паладій-52493.64 (на 2 грудня-48978.09)

Офіційний курс НБУ на 05.12.11 100 USD США - 798.9900 (на 2 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1079.5154 (на 2 грудня - 1077.9973) 10 RUR - 2.5933 (на 2 грудня - 2.5900) Облікові курси банківських металів на 05.12 11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 139903.15 (на 2 грудня - 139823.25) 961 XAG 10 Срібло - 2648.65 (на 2 грудня - 2659.04) 962 XPT 10 Платина - 124562.54 (на 2 грудня - 124003.25) 964 XPD 10 Паладій - 52493.64 (на 2 грудня - 48978.09)

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