Америка продовжить будівництво системи ПРО в Європі незалежно від думки Росії

США продовжать будівництво системи протиракетної оборони в Європі незалежно від думки Росії з цього приводу, заявив представник США в НАТО Іво ДААЛДЕР.

"Загрози з боку Ірану посилюються, причому швидше, ніж ми думали два роки тому... Ми реалізуємо всі чотири етапи створення ПРО, подобається це Росії чи ні", - сказав І.ДААЛДЕР, відзначає РІА «Новости».

Він також закликав Росію взяти участь у проекті ЄвроПРО, підкресливши, що це відповідає російським інтересам.

І.ДААЛДЕР також запевнив, що система протиракетної оборони не спрямована і чисто технічно не може бути спрямована проти Росії, так що жодною мірою не ставить під загрозу російський стратегічний потенціал.

Плани США зі створення системи протиракетної оборони, яка надійно захистила б їх територію від балістичних ракет, є однією з головних проблем у російсько-американських відносинах. На даний час США мають два стратегічні райони ПРО на своїй території - на Алясці і в Каліфорнії. Росія має один позиційний район стратегічної ПРО - в районі Москви. Тепер США планують створити так званий третій позиційний район ПРО - в Європі. Фактично це означає створення глобальної системи ПРО і може змінити баланс сил у світі.

Як повідомляє NEWSru, плани США розмістити елементи ПРО у Польщі і Чехії раніше викликали різку критику з боку Москви. На чеській території передбачалося розмістити американський радар системи ПРО, а в Польщі - протиракетну базу США.

Президент США Барак ОБАМА і глава Пентагону Роберт ГЕЙТС 17 вересня 2009 року оголосили про внесення коректив до планів зі створення системи національної ПРО. При цьому США не відмовилися від розміщення наземних елементів ПРО в Європі, лише відстрочивши початок їх розгортання до 2015 року.

Повністю позиційний район ПРО, включаючи наземну структуру, планується створити до 2020 року в чотири етапи. До моменту появи перших наземних об`єктів берега Європи патрулюватимуть військові кораблі США з ракетами-перехоплювачами на борту.

Росія і НАТО домовилися співробітничати за проектом ЄвроПРО рік тому на саміті у Лісабоні, проте переговори зайшли у глухий кут через відмову США надати юридичні гарантії неспрямованості системи, що розгортається, проти російських сил стримування.