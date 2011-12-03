На Дніпропетровщині жертвами пожежі стали троє осіб
10:36, 03 грудня 2011Різне
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Вчора о 18.10 у смт Покровка Дніпропетровської області у приватному житловому будинку через порушення правил пожежної безпеки при використанні печі на твердому паливі виникла пожежа.
Внаслідок пожежі загинуло троє осіб, повідомляє прес-служба МНС. Пожежа самоліквідувалася.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.
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