На Дніпропетровщині жертвами пожежі стали троє осіб

Вчора о 18.10 у смт Покровка Дніпропетровської області у приватному житловому будинку через порушення правил пожежної безпеки при використанні печі на твердому паливі виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинуло троє осіб, повідомляє прес-служба МНС. Пожежа самоліквідувалася. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.

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