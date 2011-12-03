Галицький ще півроку тому знав, що за ним стежать спецслужби - ЗМІ

Голова Державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ дізнався про те, що перебуває під наглядом спецслужб, за півроку до арешту, однак не лише не вжив жодних заходів конспірації, але й продовжив протиправну діяльність просто у своєму робочому кабінеті.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" (№ 44 2-9 грудня).

За даними видання, віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО виступав на початку 2011 року з вимогою звільнити В.ГАЛИЦЬКОГО, однак цю ініціативу було торпедовано. Керівництво Кабміну до певного часу вважало В.ГАЛИЦЬКОГО незамінним. Його найближчим політичним партнером був перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА, призначений у міністерство за квотою Блоку Литвина. Є підстави припускати, зазначає газета, що В.ГАЛИЦЬКИЙ «заносив вагомі аргументи керівництву політичної сили Володимира ЛИТВИНА та його депутатам, які дозволяли йому розглядати свою посаду теж як частину коаліційної угоди. Безперечно, серед тих, хто отримував вигоду, були й представники Партії регіонів».

До тижневика потрапив лист голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ ще від 18 жовтня 2010 року з наступним змістом: «Ретельної уваги потребують тіньові схеми з надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць, залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, виділення одноразової допомоги безробітним для відкриття своєї справи, які фінансуються за кошти державного бюджету. На сьогодні Державний центр зайнятості очолює В.ГАЛИЦЬКИЙ… На підставі вищевикладеного, звертаємося до Вас із проханням доручити правоохоронним органам провести розслідування тіньових схем у Державному центрі зайнятості. Вважаємо, що порушувані питання завдають не менших збитків державі, ніж ЄДАПС, а можливо, і більших».

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості В.ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства. Вони підозрюються у хабарництві і зловживаннях із бюджетними коштами.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.

28 листопада Печерський райсуд Києва виніс рішення про взяття під варту В.ГАЛИЦЬКОГО терміном на два місяці.