Гірськолижний сезон у Швейцарії відкладається, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Початок гірськолижного сезону затьмарила відсутність снігу. Всю осінь, найсухішу за останні роки, над Альпами світило яскраве сонце.

Туристична індустрія Швейцарії переживає нелегкі часи через курс франка щодо інших валют. На курортах розгорнуто програму всіляких знижок і бонусів.

Франція, Італія і Австрія також з нетерпінням чекають на сніг у горах.