5-10 грудня в Україні пройде Тиждень права

5-10 грудня буде проведено Всеукраїнський тиждень права.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА, дана правоосвітня акція, яка стала в Україні традиційною, проводиться щорічно у тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який у світі відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

У цьогорічному Всеукраїнському тижні права передбачається проведення низки правоосвітніх заходів, майстер-класів провідних юристів, правових конкурсів і турнірів, надання безоплатних юридичних консультацій населенню, зокрема щодо порядку звернення та виконання рішень Європейського суду з прав людини, буде організовано проведення виставки-форуму «Правники – суспільству» та інші акції.

Заходи проводитимуться територіальними управліннями юстиції за підтримки Координаційної ради молодих юристів при Мін‘юсті, представників юридичної професії, провідних адвокатів і правників України, юридичних фірм та правничих організацій.