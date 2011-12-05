«Единая Россия» попередньо отримує 238 мандатів у Держдумі РФ - глава ЦВК

Москва. Партія «Единая Россия» попередньо отримує 238 мандатів у Держдумі РФ, повідомив сьогодні на брифінгу у Москві голова ЦВК Володимир ЧУРОВ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за його словами, «Единая Россия» набирає 49,54% голосів виборців після обробки 96% протоколів (результат станом на 10.00 за московським часом). На виборах 2007 року ця партія одержала 64,3%.

КПРФ отримала 19,16% (у 2007 році - 11,57%), «Справедливая Россия» - 13,22% (у 2007 році - 7,74%), ЛДПР - 11,66% (у 2007 - 8,14%).

Ще три партії не подолали 7%-й бар`єр. За партію «Яблоко» проголосували 3,3% виборців, за партію «Патриоты России» - 0,97%, «Правое дело» - 0,59%.

За словами В.ЧУРОВА, явка становила 60,2%, що на 3% менше, ніж у 2007 році.

В.ЧУРОВ відзначив, що за попередніми результатами КПРФ одержить 92 мандати, «Справедливая Россия» – 64, ЛДПР – 56 мандатів.

Він також повідомив, що визнано недійсними 920 тис. 144 бюлетені, або 1,56% загальної кількості. «Це свідчить про високу громадянську відповідальність наших виборців», - сказав В.ЧУРОВ.