ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Попов: Ми повернули 1700 га землі, вкрадених за Черновецького" пише: за словами голови КМДА, "робота триває. Декілька десятків рішень ще на розгляді. Про завершення процесу можна буде говорити десь через півроку. Проте вже сьогодні є факт повернення активів і землі на мільярди гривень"…

http://delo.ua/ukraine/popov-my-vernuli-1700-ga-zemli-ukradennyh-pri-chernoveckom-169090/

* * *

Також "Дєло" у публікації "Єврокомітет перевірить, куди зникають гроші, виділені на ліквідацію аварії на ЧАЕС" пише: голова правління Координаційного аналітичного центру "Екологія і здоров'я" професор Юрій Бандажевський звернувся з листом в Європарламент з проханням перевірки потоки фінансів на ЧАЕС…

http://delo.ua/ukraine/evrokomitet-proverit-kuda-ischezajut-dengi-vydelennye-na-likvid-169087/

* * *

"Дєло" у публікації "Фахівці з'ясували, що за допомогою Skype можна шпигувати" пише: користувачі програмного забезпечення Skype можуть видати власне географічне місце розташування, оскільки популярний сервіс телефонії дозволяє встановити ір -адрес конкретного користувача …

http://delo.ua/tech/specialisty-vyjasnili-chto-s-pomoschju-skype-mozhno-shpionit-169093/

* * *

Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Гривня відчула приплив", у якому пише: криза постійного дефіциту ліквідності у банківській системі закінчилася. Залишки на кореспондентських рахунках перевищили 21 млрд грн. Це відразу ж понизило вартість короткострокових кредитів, але не привело до дорожчання долара. Банкіри зазначають, що ресурси на термін більше місяця все ще дорожчі 25% річних, і щоб вони подешевшали, ліквідність повинна зберігатися хоч б два тижні. При цьому припинення ажіотажу на міжбанку не приведе до активного кредитування…

http://www.kommersant.ua/doc/1831142

* * *

Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Нові правила їзди", у якому пише: чиновники і депутати не перестають вносити зміни, поправки та інші поліпшення до Правил дорожнього руху (ПДР). Це, звичайно, має підвищити безпеку на дорогах, але турбота про водіїв може мати і ряд підводних каменів. А оскільки незнання правил не звільняє від фінансової відповідальності, спробуємо простудіювати ПДР 2011 року випуску…

http://www.kommersant.ua/doc/1805058

* * *

Видання "Економічні вісті" в публікації "Українців відвернуло від хліба" пише: в Україні падають обсяги виробництва хліба. За чотири місяці, які минули від початку нового сезону, обсяги виробництва впали на 3,3%, і якщо темпи зниження збережуться, то річний обвал обсягів виробництва складе 10%. Особливо тривожно ця тенденція виглядає на тлі рекордного урожаю зерна…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraincev-otvernulo-ot-hleba

* * *

Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Україна відкриє ринки ЄАВТ", у якому пишуть: цього тижня Верховна Рада ратифікує Угоду про вільну торгівлю між Україною і державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), а також три угоди з сільського господарства з Норвегією, Ісландією і Швейцарією…

http://state.eizvestia.com/full/ukraina-otkroet-rynki-east

* * *

"Економічні вісті" публікують матеріал "Мавроді дадуть бій", у якому пишуть: депутати мають намір завдати нищівного удару по діяльності фінансових пірамід. Для цього вже розроблений відповідний законопроект. Але, як визнають юристи, Мавроді він навряд чи налякає…

http://finance.eizvestia.com/full/mavrodi-dadut-boj

* * *

Газета "Сьогодні" в публікації "Ситуація в Україні: усе росте, інфляція падає" пише: держслужба статистики підрахувала основні макроекономічні показники розвитку України за січень-жовтень 2011 року…

http://www.segodnya.ua/news/14316900.html

* * *

Також "Сьогодні" в публікації "Протести: спосіб звалити Азарова" пише: навіть в ПР говорять, що акціями керують ті, хто хоче зміни прем'єра …

http://www.segodnya.ua/news/14316874.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "WSJ: Вибори в Думу - найсильніше розчарування для Путіна за 11 років" пише: за висновками видання WSJ "Єдина Росія" Володимира Путіна потерпіла серйозну невдачу на парламентських виборах у неділю за декілька місяців до президентських виборів, на яких В. Путін має намір знову балотуватися…

http://www.vedomosti.ru/library/news/1443543/wsj_vybory_v_gosdumu_stali_samym_silnym_razocharovaniem_dlya

* * *

Також "Відомості" в публікації "Російські компанії перестали інвестувати" пишуть: рекордне введення експортної виручки не допомогло російській економіці - підприємства не інвестують в розвиток …

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1443225/dengi_est_investicij_net

* * *

Видання "Ізвєстія" в публікації "Банки пилососять ліквідність" пише: вони готуються до дефіциту грошових коштів або користуються моментом, щоб заробити …

http://izvestia.ru/news/508525

(УНІАН)