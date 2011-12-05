Анонс на 6 грудня

* Президент Віктор Янукович з робочою поїздкою відвідає Донецьку область.

* Круглий стіл на тему: «Роль страхування депозитів у підтримці стабільності фінансової системи і забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг». Захід відбудеться під патронатом Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики за підтримки Світового банку. Учасники: Віталій Хомутинник, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Юрій Полунєєв, голова підкомітету Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Мартін Райзер, регіональний директор по Україні, Білорусі та Молдові ; Маріус Вісмантас, регіональний директор, ECPSF, ECA; Анжела Пригожина, старший фінансовий спеціаліст, ECSPF, ECA, Ігор Соркін, заступник голови НБУ та ін.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться міжнародний круглий стіл на тему: «Механізми фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства та заходи щодо зміцнення довіри: кращі національні та міжнародні практики», організований Секретаріатом КМУ та Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності (Великобританія). Учасники: посол Любомир Копай, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Дмитро Андрєєв, директор Департаменту інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату КМУ.

* Прес-конференція, присвячена підведенню підсумків Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2011. Рік інформаційних технологій». Організатор конкурсу - компанія Global Management Challenge. Учасники: Олександр Кардаков, голова наглядової ради компанії «Октава Капітал», засновник компаній «Інком» і «Датагруп»; Анна Дегтярьова, гендиректор компанії Global Management Challenge; Руслан Крамаренко, заступник глави КМДА; Андрій Блінов, головний редактор журналу «Експерт Україна»; Володимир Лук`янченко, вчений, переможець конкурсу «Інноваційний прорив» 2010 року.

* Брифінг за участю керівництва Міністерства фінансів. Представник Мінфіну відповість на запитання громадян на прямій урядовій телефонній лінії в клубі Кабінету Міністрів. Тел. 254-0565.

* Відбудеться Трете Засідання Робочої групи «Україна-ЄС на шляху до ЗВТ» Національного Конвенту України щодо ЄС на тему: «Зона вільної торгівлі між ЄС і України: перспективи для сектора енергетики». Співголови Робочої групи - Валерій П`ятницький, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Україна та Анатолій Кінах, президент УСПП. Очікується участь Ю.Бойка, міністра енергетики та вугільної промисловості України та М.Мартиненка, народного депутата України, голови Комітету ВРУ з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки. Питання: енергетики в контексті угоди ЗВТ: підсумки переговорного процесу; ЗВТ і енергетична інтеграція України; Євроінтеграція України: нові правила гри для вітчизняного енергоринку; Модернізаційні вимір євроінтеграції для енергетичної галузі та ін.

* Прес-конференція з нагоди старту еко-проекту «Екофан» в чотирьох українських містах, що приймають УЄФА ЄВРО, - 2012 ™. Питання: хто такі справжні Екофани, за що будуть змагатися команди Екофанов приймаючих міст, і як вони допоможуть жителям стати найкращими господарями футбольного чемпіонату. У програмі також перша екологічна акція в рамках проекту «Екофан» - побудова еко-ялинки з вторинних матеріалів. Запрошені: Тетяна Слишик, начальник ГУ з питань підготовки ЄВРО-2012 КМДА; Олеся Жулинська, директор зі зв`язків з громадськістю компанії «Кока-кола Україна», ініціатор проекту «Екофан»; Володимир Гаркуша, активіст громадської ініціативи «Зробимо Україну чистою».

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