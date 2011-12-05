Головне на 5 грудня

Фінанси

НБУ розраховує залучити в населення 10 млрд. дол

Випуск інвестиційних монет і «золотих» сертифікатів за кілька років дозволить залучити у населення 10 млрд. дол.

Про це заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі з іноземними представниками інвестиційних компаній і фондів 1 грудня, повідомляється на офіційному сайті НБУ.

"По-перше, випуск лише двох інструментів - інвестиційних монет і "золотих" сертифікатів упродовж кількох років має абсорбувати більш як 10 млрд. дол. з тих 50-70 млрд. дол., які зараз перебувають на руках у населення. По-друге, облігації внутрішньої державної позики, які найближчим часом будуть випущені урядом і розраховані на фізичних осіб, також дозволять нам залучити до золотовалютного резерву України частину коштів населення, які на сьогодні не беруть участі в економічних процесах і перебувають поза банками", - відзначив С.АРБУЗОВ.

За словами голови Нацбанку, на сьогодні вдалося утримати стабільність курсу національної валюти і не втратити резерви. "Якщо не буде нерозуміння із зовнішніми інвесторами і панічних настроїв у внутрішніх інвесторів, резерв буде зростати. З початку року до України надійшло майже 14 млрд. дол. США. Тобто навіть сьогодні, коли у всьому світі складна економічна ситуація, ми маємо приплив валюти до країни", - сказав він і зазначив: "Згідно з попередніми даними, попит населення України на іноземну валюту становить близько 10 млрд. дол. на рік. Тому, якщо зменшити цей попит хоча б наполовину, то ще 5 млрд. дол. додатково потрапить до резервів. Крім того, коли ми перейдемо на сплату за газ у рублях, то ще 8 млрд. дол. залишиться в золотовалютному резерві країни".

С.АРБУЗОВ зазначив, що НБУ чекає відновлення зростання золотовалютних резервів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує почати випуск інвестиційних монет у середині грудня. Дохідність монет формуватиметься, виходячи із зростання або падіння вартості золота на світовому ринку.

Крім того, Нацбанк має намір почати випуск інвестиційних сертифікатів, які також прив`язані до вартості золота, але відрізнятимуться від монет ширшими можливостями. Перші розміщення сертифікатів можуть відбутися вже наприкінці грудня.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Національного банку України, міжнародні валютні резерви в жовтні 2011 року скоротилися на 2,3%, або на 0,788 млрд. дол. – до 34,162 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 листопада в структурі резервів 32,492 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 111,45 млн. дол., золото – 1,452 млрд. дол.

Голова НБУ С.АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

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У держбюджеті на 2012 рік збільшать фінансування Збройних сил - Янукович

У державному бюджеті на 2012 рік буде збільшено фінансування Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на урочистостях з нагоди 20-ї річниці ЗСУ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що його метою є створення сучасної професійної, потужної, технічно оснащеної і мобільної армії, яка виступатиме надійним гарантом безпеки нашої держави.

«Завдяки впровадженню політики позаблоковості, навколо України утворено пояс безпеки і стабільності. Досягнуто суттєвих зрушень у зміцненні відносин і розширенні співробітництва з нашими сусідами і, насамперед, з Російською Федерацією, країнами Європейського Союзу. Збережено конструктивний формат взаємовигідних відносин з Північноатлантичним альянсом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, успіхи у зовнішній політиці дозволили нам зосередити основні зусилля на вирішенні економічних проблем, від успішного подолання яких, у першу чергу, залежить подальша розбудова національних Збройних сил.

«Ефективне реформування українського війська залишається одним із найважливіших пріоритетів влади. Українську армію очікують радикальні зміни», - наголосив він.

«Як Президент і Верховний головнокомандувач я впевнений, що із затвердженням нових редакцій стратегічних документів оборонного планування процес побудови нової армії набуде чітко визначеної перспективи. Мені добре відомий стан справ у Збройних силах. Вони переживають ті самі негаразди, що й держава та суспільство в цілому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Зокрема, за його словами, сьогодні дуже важливо забезпечити армію новою та модернізованою технікою. Це вимагає застосування сучасних підходів до ресурсного та матеріально-технічного забезпечення, підкреслив він.

«Розв’язанню цих та інших нагальних проблем Збройних сил України покликаний сприяти оборонний бюджет 2012 року. В ньому в середньому у три рази передбачено збільшення видатків на розвиток озброєння та військової техніки, майже у два рази – на підготовку військ. Це надасть можливість українській армії розпочати перехід від «бюджету проїдання» до бюджету реформування та розвитку Збройних сил», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні необхідно вжити заходів для збереження офіцерських кадрів, підняття престижу військової служби. Особливо це стосується посад командирів нижчої та середньої ланки.

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Уряд виділив 2 млрд. грн. на виплату зарплат бюджетникам

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 2 млрд. грн. на виплату зарплат у бюджетній сфері та іншу соціальну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ після відвідування однієї з багатодітних сімей Києва.

«Сьогодні уряд прийняв рішення майже 2 млрд. направити на інші види соціальної допомоги там, де виникли проблеми», - сказав М.АЗАРОВ.

Як пояснив журналістам прес-секретар керівника уряду Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, йдеться про виплату зарплат працівникам бюджетної сфери в тих регіонах, де виникли проблеми, тобто, місцеві бюджети не впоралися з виплатою зарплат бюджетникам.

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ПЕК

«Нафтогаз» зможе оплачувати російський газ у рублях – додаткова угода

Москва. НАК «Нафтогаз України» зможе здійснювати оплату за постачання російського газу в рублях.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського ВАТ «Газпром», за підсумками робочої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

«За підсумками зустрічі ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до чинного контракту купівлі-продажу газу. Доповнення дозволяє «Нафтогазу України» оплачувати постачання російського газу і в рублях», - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, відзначивши плідність діалогу, що ведеться. Було висловлено єдину думку, що переговори про умови постачання російського газу в Україну, мабуть, можуть бути завершені до кінця 2011 року.

Довідка УНІАН: 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти:

— купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки;

— про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях при торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.

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Видобуток вугілля в Україні за 11 місяців збільшився на 9,6%

За оперативними даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, вуглевидобувні підприємства України у січні-листопаді 2011 року збільшили видобуток вугілля на 9,64%, або 6,601 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 75,072 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля за звітний період збільшився на 3,75%, або 825 тис. тонн, - до 22,774 млн. тонн, енергетичного, - на 12,4%, або 5,777 млн. тонн, - до 52,299 млн. тонн.

Підприємства Міненерговугілля в січні-листопаді наростили видобуток на 0,9%, або на 319,2 тис. тонн, - до 25,202 млн. тонн. У звітний період на держшахтах видобули 6,919 млн. тонн коксівного вугілля і 28,283 млн. тонн енергетичного вугілля.

У листопаді в Україні видобуто 6,899 млн. тонн рядового вугілля, що на 5,4%, або на 353,352 тис. тонн більше, ніж за листопад 2010 року.

Нагадаємо, Міненерговугілля прогнозує, що за підсумками 2011 року видобуток вугілля в Україні зросте на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У веденні Міненерговугілля є 20 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт. Вуглевидобувні підприємства України у 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком - до 75,166 млн. тонн.

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Агро

У четвер ВР може розглянути законопроект про ринок землі

У четвер, 8 грудня у парламенті планується розгляд законопроекту про ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив сьогодні на брифінгу.

Водночас він додав, що «до кінця цього року я не бачу можливостей щодо прийняття в остаточній редакції» даного законопроекту.

За словами В.ЛИТВИНА, «тут не потрібно поспішати, враховуючи надзвичайну чутливість і важливість цього законопроекту».

На думку голови ВР, законопроект необхідно назвати «Обіг земель сільськогосподарського призначення», а не «Про ринок землі». За його словами, даний законопроект стосується не тільки ринку землі.

Як сказав В.ЛИТВИН, не потрібно боятися, що «хтось прийде і абсолютно скупить землю». «Там такі жорсткі запобіжники, що це зробити буде неможливо», - пояснив він.

В.ЛИТВИН зазначив, що в разі ухвалення законопроекту передбачається введення його в дію з 1 січня 2013 року. За його словами, це потрібно для того, «щоб подивитися, наскільки формулювання, позиції, підходи цього закону співвідносяться з реаліями життя».

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Мінагропрод знизив прогноз експорту зерна до 23-24 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз експорту зерна в 2011-2012 маркетинговому році (МР, липень 2011 р. - червень 2012 р.) на 11-12% - до 23-24 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в розмови з журналістами повідомив директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагропроду Сергій КВАША.

«Попередні прогнози у нас були 26-27 млн. тонн зерна, зараз ми... вважаємо, що 23-24 млн. тонн будуть реальні обсяги, які можна експортувати», - сказав С.КВАША.

Він відзначив, що у зв`язку з несприятливими для посівів озимих зернових культур погодними умовами, які склалися на сьогодні в Україні, уряд збільшив прогноз щодо обсягів перехідних запасів продовольчого зерна вдвічі — з 2,4 млн. тонн до 5 млн. тонн. Це передбачено в балансах, які переглядатимуться в лютому 2012 року. «Збільшено кількість перехідних запасів продовольчого зерна до 5 млн. тонн - було 2,4 млн. тонн - у зв`язку з умовами, які формуються на ринку, несприятливими щодо озимих. Ми зможемо переглянути цей баланс, якщо щось зміниться», - повідомив директор департаменту. Він відзначив, що згідно з розробленими балансами, перехідні запаси пшениці загалом оцінюються в 7,4 млн. тонн.

При цьому уряд не має наміру обмежувати експорт зерна з України. «У нас були переговори і з асоціацією зерновою, і з трейдерами. Йдеться про те, що жодних обмежень у нас немає, крім акуратної позиції з продовольчої пшениці», - пояснив С.КВАША.

За даними Мінагропроду, на 1 грудня експорт зерна становив 6,919 млн. тонн, з них пшениці — 2,146 млн. тонн, зокрема продовольчої 1,107 млн. тонн і фуражної 1,04 млн. тонн, ячменю — 1,837 млн. тонн і кукурудзи — 2,856 млн. тонн. «Причому за листопад ми змогли вперше пройти двомільйонний рубіж і експортувати 2,15 млн. тонн, з початку маркетингового року це найкращий показник», - додав С.КВАША.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував експорт зерна в 2011-2012 МР на рівні 26-27 млн. тонн.

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Збитки аграріїв через неврожай озимих можуть становити 2 млрд. грн. - Мінагропрод

Збитки аграріїв через неврожай озимих можуть становити 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у бесіді з журналістами повідомив директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій КВАША.

«Близько третини площі посівів перебувають у дуже поганому і незадовільному стані, третину необхідно пересівати. Збитки, які прогнозуємо, близько 2 млрд. грн., - це збитки виробників, пов`язані з тим, що необхідно буде знову витратити ресурси на посів, недоотримати урожай озимих, який міг би бути одержаний», - сказав С.КВАША.

Він повідомив, що Президент і прем`єр-міністр висунули завдання підрахувати збитки, і, можливо, уряд ухвалить рішення про підтримку аграріїв. «Треба дивитися, яким чином підтримати виробників зерна. У нас є кілька формул здешевлення добрив і пального. Це був би хороший державний прийом - показати, що держава турбується щодо тих умов, в яких можуть опинитися виробники у зв`язку з складними кліматичними умовами», - відзначив С.КВАША.

Крім того, він повідомив, що міністерство вживає заходів для забезпечення аграріїв посівним матеріалом для весняної кампанії 2012 року. «Йдуть серйозні консультації і з Національною академією аграрних наук для того, щоб сформувати за рахунок національних виробників насіння високоякісні насінні ресурси. Крім того, світові компанії - «Монсанто» та інші - зараз залучаються до роботи в Україні, щоб спільно будувати заводи для виробництва насіння в Україні. Цілі такі стоять. Зараз один завод будується в Запоріжжі, і в інших регіонах», - сказав директор департаменту, не повідомивши інших деталей. «Ми вважаємо, що наявні баланси зерна достатні для того, щоб пересіяти, тим більше, що пересівання йтиме кукурудзою, соєю та іншими культурами. Навряд хтось займатиметься яровою пшеницею», - сказав С.КВАША, додавши, що «ми вважаємо, що це найбільш ефективний спосіб не втратити за таких умов». Він уточнив, що, за попередніми даними, пересівання охопить близько 2 млн. га площ, проте ситуація постійно змінюється залежно від погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує у 2012 році пересівання озимих зернових культур на площі 2,3 млн. га - близько 20%. «Виходячи з очікуваного пересівання озимих зернових культур, спільно з регіонами відпрацьована структура посівів ярових зернових культур, яку передбачено додатково посіяти в 2012 році: 500 тис. га кукурудзи на зерно, 200 тис. га ярової пшениці, 300 тис. га сої, 1200 тис. га ярового ячменю і 100 тис. га круп`яних культур», - зазначається у повідомленні міністерства.

За оперативними даними регіонів, станом на 21 листопада, озимі культури на зерно посіяні на площі 8050 тис. га, що становить 99% прогнозу, зокрема: пшениці - 6499 тис. га (99% прогнозу); ячменю - 1223 тис. га (99%); жита - 327 тис. га (99%).

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Соцполітика

У проекті держбюджету-2012 обсяг пільг і житлових субсидій збільшено на 1,1 млрд. грн.

У проекті державного бюджету на 2012 рік загальний обсяг відповідних субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій для населення становить 10,152 млрд. грн., що на 1,073 млрд. грн. більше, ніж поточного року.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів, у проекті держбюджету-2012 не передбачено скорочення витрат на надання пільг окремим категоріям громадян.

Нагадаємо, що згідно з Бюджетним кодексом в загальному обсягу субвенцій з держбюджету місцевим на програми соціального захисту населення щорічно враховуються витрати на надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива, зрідженого газу, послуги зв`язку, безкоштовний проїзд у міському і приміському громадському транспорті тощо наступним категоріям громадян: ветеранам війни і праці; жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям війни тощо.

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Кабмін відкликав законопроект про обмеження виплат на дітей самотнім батькам

Кабінет Міністрів відкликав з Верховної Ради законопроект про обмеження виплат допомоги на дітей самотнім батькам залежно від доходу сім`ї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відвідання однієї з багатодітних сімей Києва.

«Закон цей ми відкликали. Річ не в цьому. Давайте ж говорити правду, є у нас сім`ї, які жодної соціальної допомоги не потребують. Напевно, цим сім`ям гріх у держави брати за мільйонних доходів 3-5 тис. грн. допомоги», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що у пресі неправильно зрозуміли цей законопроект, і він не передбачає вивчення наявності дорогого майна у самотніх батьків, що мають дітей.

При цьому глава уряду підкреслив, що говорив з цього приводу з віце-прем`єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ, який ініціював цей законопроект, на предмет необхідності роз`яснення норм пропонованого законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, уряд переглядає підхід до надання державної соціальної допомоги. Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО на розширеному засіданні уряду пояснив, що з 1 грудня 2011 року на всю країну буде поширено експеримент за непрямою оцінкою доходів громадян, які претендують на соціальну допомогу. Цей метод з квітня застосовується у трьох областях - Волинській, Кіровоградській і Чернігівській.

Згідно із законодавством, мати-одиначка або жінка, яка виховує дитину до трьох років, може претендувати на гарантований рівень захисту у розмірі 30% прожиткового мінімуму (ПМ) або одержувати всю суму у розмірі ПМ, коли рівень доходу на одного члена сім`ї не перевищує 50% мінімуму. Експеримент передбачає оцінку доходів і витрат з тим, щоб «індивідуально оцінити стан кожної матері».

З квітня 2011 року «непрямими методами» перевіряли обґрунтованість соціальних виплат матерям-одиначкам у Волинській, Кіровоградській і Чернігівській областях. Закон їм гарантує щомісячну виплату 30% прожиткового мінімуму (з 1 грудня - 953 грн.).

На думку чиновників уряду, результати експерименту показали, що лише кожна четверта мати-одиначка дійсно потребує допомоги, а реальні доходи інших трьох цілком дозволяють їм обходитися без допомоги держави.

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Будівництво

ДІУ планує випустити корпоративні облігації на 1 млрд. грн. та іпотечні на 500 млн. грн.

Державна іпотечна установа в першому півріччі 2012 року планує випустити корпоративні облігації на 1 млрд. грн. та іпотечні облігації на 500 млн. грн.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

Голова правління ДІУ уточнив, що наступного року планується здійснити випуск корпоративних облігацій на 1 млрд. грн. під державну гарантію, запланований на 2011 рік, а по іпотечних облігаціях суму розміщення планується збільшити з 200 до 500 млн. грн. При цьому раніше озвучені плани з випуску в 2012 році корпоративних облігацій на суму ще 1 млрд. грн. та іпотечних облігацій на 500 млн. грн. не буде здійснено.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ пояснив, що випуск облігацій залежить від технічної можливості і від стану ринку цінних паперів. Зокрема, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку повинна була затвердити відповідні зміни в законодавство, проте процес затягнувся через те, що комісія потрапила під адмінреформу.

«Тут два питання. Технічно щодо іпотечних, якщо будуть готові (зміни в законодавство - УНІАН), то обговорюватимемо, коли ринок буде готовий. Як правило, це перше півріччя. Бо в другому півріччі ринок такий, як зараз. Ми чекаємо, коли ринок заспокоїться. І чекаємо, коли комісія з цінних паперів зможе прийняти зміни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа відклала випуск корпоративних облігацій під державну гарантію на 1 млрд. грн. та іпотечних облігацій на 200 млн. грн., що планувався нинішнього року, на 2012 рік.

При цьому в 2012 році ДІУ передбачала випустити корпоративні облігації під державні гарантії на 1 млрд. грн., а також іпотечні облігації на 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установа в Україні створено постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

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Транспорт/Зв`язок

Уряд планує до 2015 року перевести органи держвлади на програмне забезпечення з відкритим кодом

Уряд планує поступово, до 2015 року, забезпечити перехід органів державної влади на програмне забезпечення з відкритим кодом, що дасть змогу скоротити бюджетні витрати на легалізацію і придбання пропрієтарного програмного забезпечення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, такий перехід передбачений схваленою Кабінетом міністрів Державною цільовою науково-технічною програмою використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки.

Як наголошується в повідомленні, в процесі реалізації програми бюджетні кошти буде переспрямовано на підтримку вітчизняних розробників програмного забезпечення.

Крім того, програма створюватиме сприятливі умови для залучення інвестицій у розвиток українською ІТ-індустрії.

Програма, сказано в повідомленні, передбачає створення загальнодоступного інформаційного ресурсу з технічної підтримки програмного ресурсу з відкритим кодом і єдиного Реєстру програмного забезпечення, яке використовується в органах державної влади.

У рамках програми буде організовано підвищення кваліфікації державних службовців.

Підприємство для розробки методичних принципів використання програмного забезпечення з відкритим кодом і його безкоштовного розповсюдження в органах державної влади визначатиметься на конкурсній основі.

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Аеропорт «Бориспіль» не зміг залучити кредитну лінію на 130 млн. дол.

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не змогло залучити кредитну лінію у розмірі 130 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, торги були скасовані, оскільки на участь в конкурсі була подана лише одна заявка.

Розкриття тендерних пропозицій відбулося 25 листопада 2011 року.

Нагадаємо, що Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» оголосило тендер на послуги з надання кредиту впродовж 2011-2012 рр.; ліміт кредитної лінії - 130 млн. доларів США. Термін подачі пропозицій було заявлено до 10 листопада, проте ці терміни переносилися.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт є єдиним аеропортом України, з якого здійснюються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.

В даний час аеропорт «Бориспіль» проводить реконструкцію і будівництво нового термінального комплексу D запланованою пропускною спроможністю – 3 тис. чол. Заплановане введення в експлуатацію – кінець 2011 – початок 2012 року. Вартість контракту – 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. японської кредитної лінії та 210 млн. дол. власних коштів аеропорту «Бориспіль».

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УНІАН