Курс НБУ на 06.12.11

Офіційний курс НБУ на 06.12.11100 USD США - 798.9900 (на 5 грудня - 798.9900)100 EUR - 1074.0024 (на 5 грудня - 1079.5154)10 RUR - 2.5852 (на 5 грудня - 2.5933).Облікові курси банківських металів на 06.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139343.86 (на 5 грудня-139903.15)961XAG10Срібло-2595.12 (на 5 грудня-2648.65)962XPT10Платина-123443.96 (на 5 грудня-124562.54)964XPD10Паладій-51934.35 (на 5 грудня-52493.64)

Офіційний курс НБУ на 06.12.11 100 USD США - 798.9900 (на 5 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1074.0024 (на 5 грудня - 1079.5154) 10 RUR - 2.5852 (на 5 грудня - 2.5933). Облікові курси банківських металів на 06.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 139343.86 (на 5 грудня - 139903.15) 961 XAG 10 Срібло - 2595.12 (на 5 грудня - 2648.65) 962 XPT 10 Платина - 123443.96 (на 5 грудня - 124562.54) 964 XPD 10 Паладій - 51934.35 (на 5 грудня - 52493.64)

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