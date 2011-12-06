На Київщині обстріляли машину кандидата в мери Вишневого від партії «УДАР»

У понеділок, 5 грудня, в 20:30 у місті Вишневому Київської області невідомий обстріляв машину кандидата в мери, депутата міськради і голови міського осередку партії «УДАР Віталія Кличка» Антона ЗАМАРАЄВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, напад стався на вулиці Жовтневій, у центрі міста.

«А.ЗАМАРАЄВ вийшов з офісу партії і сідав у машину, коли до нього підбіг невідомий і почав стрілянину. А.ЗАМАРАЄВ встиг сісти в машину, тому кулі зачепили тільки авто. Невідомий втік з місця пригоди», – йдеться у повідомленні.

За даними «УДАРу», кандидат у мери міста Вишневе не постраждав, на місці скоєння нападу працює міліція.

Також у прес-службі повідомили, що вибори мера у Вишневому призначені на 11 грудня цього року. На цю посаду балотуються більше 20 кандидатів.

«У партії «УДАР» не виключають, що напад на їхнього кандидата пов`язаний з виборами і має політичне підґрунтя», – зазначили у прес-службі.