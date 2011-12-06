ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Як Тігіпко намагався урізати допомогу матерям-одиначкам» пише: в уряді Азарова вибухнув скандал через законопроект Сергія Тігіпка, спрямованого на обмеження виплат матерям-одиначкам. Перший віце-прем`єр Андрій Клюєв засудив ініціативу "молодого реформатора", а прем`єр став на його захист...

http://delo.ua/ukraine/kak-tigipko-pytalsja-urezat-pomosch-materjam-odinochkam-169186/

* * *

Також «Діло» в публікації «Податкова встановила рекорд: за півтора місяця розслідувала справу Тимошенко» пише: слідчі Податкової завершили досудове слідство у другій справі Юлії Тимошенко - зловживання на посаді глави ЄЕСУ. Цією справою податківці почали займатися 20 жовтня, коли генпрокурор відновив розслідування справ проти керівників ЄЕСУ...

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-ustanovila-rekord-za-poltora-mesjaca-rassledovala-delo-169184/

* * *

«Діло» в публікації «Україна могла відмовитися від ПДВ після Помаранчевої революції - експерт» пише: Україна могла обійтися без податку на додану вартість у 2005 році, коли рівень його надходжень до бюджету майже зрівнявся з рівнем відшкодування підприємствам, вважає екс-керівник Школи Фінансів при Києво-Могилянській Бізнес-Школі, керуючий партнер FinArt Smart Solutions Михайло Колісник...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-mogla-otkazatsja-ot-nds-posle-oranzhevoj-revoljucii-eksp-169191/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Труба кличе», в якому пише: Україна вирішила змінити свою позицію щодо створення газотранспортного консорціуму з Росією. Затягування вирішення цього питання призвело до нерозв`язних проблем "Нафтогазу", а допомоги від Європи країна так і не дочекалася. Тим часом дані ЄС обіцянки гальмують підписання нових газових угод з Росією. У Міненерго відкрито висловлюють невдоволення європейськими партнерами. Це має прискорити створення консорціуму, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1831899

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кабмін розкриє код», в якому пише: Кабінет міністрів затвердив держпрограму поступового впровадження "вільного" програмного забезпечення (ПО) з бюджетом майже 42 млн. грн. За словами розробників документа, це не тільки заощадить сотні мільйонів гривень, які щорічно витрачають на покупку ліцензійного софту, але й підтримає українських програмістів. Опоненти проекту нагадують, що "вільне" ПО далеко не завжди безкоштовне і його впровадження може обійтися дорожче, ніж купівля ліцензій...

http://www.kommersant.ua/doc/1831695

* * *

Видання «Економічні відомості» у публікації «Золото наповнить засіки Нацбанку» пише: НБУ прогнозує поступове зростання золотовалютних резервів. Втім, експерти сумніваються, що одних лише монетарних важелів управління регулятора виявиться достатньо...

http://finance.eizvestia.com/full/zoloto-napolnit-zakroma-nacbanka

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Землі продовжили термін», в якому пишуть: через два дні парламент розгляне в другому читанні законопроект про ринок землі. До цього моменту в документі мало бути враховано більше 4 тис. поправок і зауважень агровиробників. За час, що залишився, внести таку кількість правок нереально, тому закон у кращому випадку буде прийнятий в цілому, а коригувати його відповідно до побажань учасників ринку чиновники обіцяють постфактум...

http://state.eizvestia.com/full/zemle-prodlili-srok

* * *

«Економічні відомості» публікують матеріал «Квартирам кажуть дешевшати», в якому пишуть: майже рік ціни на столичну нерухомість простояли на місці. Тепер же їм належить відправитися назустріч покупцеві. Маневри чиновників і поганий економічний клімат допоможуть обвалити ціну квадратного метра...

http://markets.eizvestia.com/full/kvartiram-govoryat-deshevet

* * *

Газета «Сьогодні» у публікації «Чорнобильцям піднімуть пенсії до 8200 гривень» пише: перерахунок буде з 1 січня...

http://www.segodnya.ua/news/14317316.html

* * *

Також «Сьогодні» у публікації «Пшениця подорожчає через поганий врожай» пише: урожай-2012 очікується скромним. Засуха погубила посіви озимих. Держрезерв збирає запаси зерна...

http://www.segodnya.ua/news/14317270.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Світовий бізнес думає, що робити в разі розпаду єврозони» пише: глобальні корпорації готують план дій на випадок розвалу єврозони. Російський бізнес цей сценарій поки ігнорує. У цьому і небезпека, відзначають експерти: хто попереджений, той озброєний...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1444484/rok_protiv_evro

* * *

Також «Ведомости» у публікації «Наш дурдом голосує «за» пишуть: видання спробувало розібратися, яким чином менше 30% голосів за «Єдину Росію», побачені спостерігачами і соціологами, в результаті перетворилися на 46% - таку цифру оприлюднив Мосгорізбірком...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1444489/nash_durdom_golosuet_za

* * *

Видання «Известия» в публікації «Банки отримали можливість працювати в новорічні свята» пише: Центробанк РФ створив умови для торгів на біржі в канікули, якими можуть скористатися і кредитні організації...

http://izvestia.ru/news/508754

(УНІАН)