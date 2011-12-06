ВР сьогодні працюватиме до завершення розгляду усіх питань порядку денного

11:13, 06 грудня 2011
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Верховна Рада вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду усіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 393 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Сьогоднішнім порядком денним передбачено розгляд понад 20 законопроектів. Крім того, більше 30 законопроектів включатимуться до порядку денного сесії.

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