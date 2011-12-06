Костусєв не писав заяву про відставку, заявляє Ківалов

Народний депутат України Сергій КІВАЛОВ (фракція Партії регіонів) заявляє, що Олексій КОСТУСЄВ не писав заяву про відставку з посади міського голови Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КІВАЛОВ сказав журналістам.

Він підкреслив: «Наскільки мені відомо, він ще не написав заяву».

«Мабуть, не дуже коректно сьогодні розглядати це питання, адже він (О.КОСТУСЄВ - УНІАН) знаходиться в реанімації, в лікарні. Давайте почекаємо, а час - найкращий лікар», - зазначив С.КІВАЛОВ і додав, що все буде відомо «буквально через кілька днів».

На запитання, чи балотуватиметься С.КІВАЛОВ на посаду мера Одеси, він відповів: «Ви знаєте, це неправильно буде, якщо я сьогодні говоритиму. Ради Бога, даруйте, ну немає ще підстав, немає заяви навіть, не розпочата процедура звільнення КОСТУСЄВА з посади мера міста Одеси». «Тому говорити сьогодні про це безглуздо», - додав С.КІВАЛОВ.

Він також нагадав, що народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував проект постанови Верховної Ради про проведення позачергових виборів мера Одеси 12 лютого. «Мабуть, Арсеній ЯЦЕНЮК або давно закінчив юридичний факультет, або його просто підвели помічники, адже неправильно буде, якщо народний депутат реєструватиме такі постанови», - сказав С.КІВАЛОВ.

При цьому він зазначив, що існує процедура, коли спочатку має відбутися відставка міського голови, а лише потім розпочинається процедура призначення позачергових виборів.