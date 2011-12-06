Делегації України і Росії затвердили план робіт з демаркації кордону на 2012 рік
15:21, 06 грудня 2011Різне
0
Делегації України і Росії затвердили план робіт з демаркації кордону на 2012 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ за підсумками чергового засідання Підкомісії із прикордонних питань і спільної українсько-російської демаркаційної комісії, яке відбулося в Москві 29-30 листопада.
«За підсумками проведення спільної демаркаційної комісії затверджено план робіт з демаркації кордону на 2012 рік, який, зокрема, встановлює графік проведення засідань комісії, передбачає завершення підготовки відповідних інструкцій, початок польових робіт і встановлення прикордонних знаків у межах Чернігівської та Сумської областей», - сказав О.ДИКУСАРОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter