Янукович назвав два фактори, які гальмують реформи в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав два чинники, які сьогодні гальмують реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на брифінгу в Єнакієво Донецької області, після запуску нової доменної печі.

За його словами, сьогодні в Україні гальмуються реформи через об'єктивний чинник - світову економічну кризу і через суб'єктивний чинник, до якого він відніс людський фактор.

"Об'єктивні чинники, до них я відніс чинники світової економічної кризи, яка, безумовно стосується і України", - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що сьогодні в країні якраз думають над тим, якими способами захистити економіку України від кризи. "Цей об'єктивний чинник і гальмує", - сказав В. ЯНУКОВИЧ. "А суб'єктивний чинник - це чинник людський. У нас багато людей, які не готові до реформ і морально, і професійно", - сказав глава держави.

Він акцентував, що для цього в країні треба готувати нові кадри професіоналів, не "можна закривати очі на це і шукати якісь інші причини".

"Реформи це, передусім, можливість модернізувати нашу країну і рухатися у напрямку поліпшення життя людей" - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що "якщо ми зупинимо цей рух, ми матимемо тільки мінуси, і ми зупинимо розвиток".

В. ЯНУКОВИЧ сказав, що багато сьогодні йому говорять про кризу, про нестабільність у світі, про те, що зараз не відповідний час для реформ, але він вважає, що "якщо ми чекатимемо слушного хорошого часу, ми станемо як ті країни, які ми бачимо по телебаченню, - це Греція, Португалія, Італія".

"Тому ми повинні, по-перше, зберегти ріст економіки, який сьогодні є. Тому жити треба завжди надією і вірою, а для цього треба багато працювати", - зробив висновок Президент.