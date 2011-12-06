Грищенко і Лавров відзначають позитивну динаміку облаштування українсько-російського кордону

Міністри закордонних справ України та Росії Костянтин ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ відзначають позитивну динаміку роботи над демаркацією суходільної ділянки українсько-російського кордону, а також переговорів щодо делімітації кордону в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, під час зустрічі у Вільнюсі К.ГРИЩЕНКО зазначив, що українська сторона зацікавлена в успішному та максимально динамічному просуванні обох процесів.

Також К.ГРИЩЕНКО і С.ЛАВРОВ обговорили графік міжвідомчих консультацій.