Грищенко і Лавров відзначають позитивну динаміку облаштування українсько-російського кордону
18:30, 06 грудня 2011Різне
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Міністри закордонних справ України та Росії Костянтин ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ відзначають позитивну динаміку роботи над демаркацією суходільної ділянки українсько-російського кордону, а також переговорів щодо делімітації кордону в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, під час зустрічі у Вільнюсі К.ГРИЩЕНКО зазначив, що українська сторона зацікавлена в успішному та максимально динамічному просуванні обох процесів.
Також К.ГРИЩЕНКО і С.ЛАВРОВ обговорили графік міжвідомчих консультацій.
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