Грищенко обговорив з міністрами закордонних справ Литви і Німеччини підготовку до саміту Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з міністрами закордонних справ Литовської Республіки та Німеччини Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ та Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ питання підготовки до саміту Україна – ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, К.ГРИЩЕНКО під час зустрічі з А.АЖУБАЛІСОМ відзначив успіх литовського головування в ОБСЄ в цьому році.

А.АЖУБАЛІС підкреслив, що Литва і надалі активно підтримуватиме Україну у її прагненні досягти повноправного членства у Європейському Союзі.

Зі свого боку, керівник МЗС України подякував литовському колезі за принципову позицію офіційного Вільнюса щодо включення положення про європейську перспективу до тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У центрі уваги К.ГРИЩЕНКА та Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ також був хід переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.