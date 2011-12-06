Курс НБУ на 07.12.11

Офіційний курс НБУ на 07.12.11100 USD США - 798.9900 (6 грудня - 798.9900)100 EUR - 1070.1672 (6 грудня - 1074.0024)10 RUR - 2.5689 (6 грудня - 2.5852)Облікові курси банківських металів на 07.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-137426.28 (6 грудня-139343.86)961 XAG 10 Срібло-2544.78 (6 грудня-2595.12)962 XPT 10 Платина-120967.09 (6 грудня-123443.96)964 XPD 10 Паладій-50496.17 (6 грудня-51934.35)

Офіційний курс НБУ на 07.12.11 100 USD США - 798.9900 (6 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1070.1672 (6 грудня - 1074.0024) 10 RUR - 2.5689 (6 грудня - 2.5852) Облікові курси банківських металів на 07.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-137426.28 (6 грудня-139343.86) 961 XAG 10 Срібло-2544.78 (6 грудня-2595.12) 962 XPT 10 Платина-120967.09 (6 грудня-123443.96) 964 XPD 10 Паладій-50496.17 (6 грудня-51934.35)

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