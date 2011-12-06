В Україні створюється Комітет захисту протестувальників з метою забезпечити реалізацію прав громадян на свободу слова та мирні зібрання.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні до громадських організацій, яке підписали народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА та співголови Всеукраїнського громадянського руху «Вперед».

Автори звернення закликають всі протестні рухи і громадські організації України об`єднати свої зусилля та делегувати своїх представників до Комітету захисту протестувальників. «Ми повинні разом відстояти наше останнє право – право на свободу думки та слова. Ми запрошуємо повноважних представників усіх активних громадських організацій, формальні і неформальні протестні групи взяти участь у створенні Комітету», – йдеться в документі.

Метою комітету є забезпечення правової, технічної, організаційної та інформаційної підтримки учасників акцій протесту. «Ми повинні показати, що нас багато та ми не дамо себе залякати. На всіх не вистачить прокурорів та «Беркута». Головне завдання на сьогодні – максимальна солідарність громадянських сил протесту», – наголошується у зверненні до громадських організацій України.

Всю необхідну інформацію можна отримати за номером: +38 099 155 50 02 або написавши листа за адресою komitetzaschity@gmail.com.

Нагадаємо, під час Всеукраїнської акції протесту «Переоблік влади» було оголошено про створення Комітету захисту протестувальників. До його завдання входитиме надання координаційної та юридичної допомоги протестувальникам, об`єктивне інформування української та світової громадськості про рухи протестів в Україні.