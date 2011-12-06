Анонс на 7 грудня

* Відбудеться 45-e засідання Ради глав Адміністрацій зв`язку Регіональної співдружності в галузі зв`язку, присвячене 20-річчю створення РСЗ. Організатор - Адміністрація Держслужби спеціального зв`язку та захисту інформації України. Планується розглянути основні досягнення в галузі телекомунікацій в країнах СНД за 20 років роботи РСЗ, перспективи та стратегічні напрями подальшої співпраці між державами, а також обговорити роль галузі зв`язку у соціальному й економічному розвитку країн РСЗ. Відбудеться брифінг голови Ради РСЗ, міністра зв`язку і масових комунікацій РФ Ігоря Щеголєва та голови Держслужби спеціального зв`язку та захисту інформації України Леоніда Нетудихати.

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться ІІ Міжнародний Форум "Україна: брендинг країни та міст". Питання: Просування бренду Україна (підходи державних, міжнародних та українських експертів); Вплив підготовки до Євро-2012 на українські міста; Капіталізація Євро-2012 для розвитку бренду Україна в майбутньому та ін .Організатори - PRP, fedoriv.com і "ВікіCітіНоміка". Захід відбудеться за сприяння Американської торгової палати та УСПП.

* Відбудеться акція подяки учасників програми «Доступне житло» Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за підтримки МФ «Відродження» в рамках проекту «Антикризова програма підтримки фізичних осіб-пайовиків будівництва житла». В акції візьмуть участь: учасники програми «Доступне житло» Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву; ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам».

* Відбудеться брифінг на тему: "Створення "Системи 112" за механізмом державно-приватного партнерства. Сучасний стан питання". Учасники: Олег Боднар, директор представництва Cisco в Україні; Валерій Іщук, заст.директора з питань взаємодії з державними установами Cisco в Україні; Йоханн Швайгер, заст.директора компанії Frequentis з питань взаємодії з екстреними службами; Пітер Хаберле, директор департаменту збуту компанії Frequentis; Ростислав Валіхновський, начальник Управління медичного забезпечення та з питань створення та впровадження Системи 112 МНС Україна.

* Прес-конференція на тему: "Що чекає на ОСББ з прийняттями"спотвореного "Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку" (реєстраційний номер 8474)?". Організатор - Громадянська мережа «ОПОРА». Учасники: Тетяна Бойко, керівник житлово-комунальних програм Громадської мережі «ОПОРА»; Юрій Кучеренко, голова Спілки власників житла України.

* Прес-конференція, присвячена підсумкам діяльності центру торгівлі "Даринок" за 2011 рік. Учасники: ген.директор ЦТ "Даринок" Русалан Красюк та директор компанії "Українська Торгова Гільдія" Віталій Бойко.

* Прес-конференція голови ДПС України Олександра Клименка про результати роботи органів державної податкової служби за січень-листопад 2011 року.

* Відбудеться обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, в якому візьмуть участь: голова КМДА Олександр Попов; депутати Київради; голови РДА; начальники структурних підрозділів КМДА; Громадська рада з розробки Стратегії, Громадська рада м. Києва, керівники комунальних підприємств, акціонерних товариств та ін.

* Фонд держмайна України проведе спеціальний круглий стіл на тему: «Нова програма приватизації та Закон про Фонд - нові можливості й ефективні результати». Планується розглянути питання: «Чи буде прийнята нова програма приватизації та закон про Фонд держмайна? Що зміниться в приватизації й управлінні держмайном після прийняття даних документів? Хто виграє від цього?». Після засідання відбудеться коротка прес-конференція голови Фонду держмайна Олександра Рябченка.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться питання: інформація голови ДПСУ про роботу з удосконалення організаційної структури органів державної податкової служби та ефективності контролю податкових органів за дотриманням податкового законодавства; проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про перегляд ставок деяких податків і зборів та ін.

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