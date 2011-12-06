У центрі Москви продовжуються затримання російських опозиціонерів

Москва. У центрі Москви на Тріумфальній площі продовжуються затримання російських опозиціонерів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, незважаючи на те, що на площі проводиться акція про кремлівських рухів на підтримку «Єдиної Росії» і її лідерів – Дмитра МЕДВЕДЄВА і Володимира ПУТІНА – на площу прибули учасники акції протесту, які скандують «Россия без Путина!». Після цього їх відразу затримують.

Опозиціонери також скандують «Народ не верит Путину», «Свободу вчерашним задержанным», «Полиция с народом», «Долой провокаторов».

На даний момент затримано лідерів російської опозиції Бориса НЄМЦОВА, Едуард ЛИМОНОВА, лідера партії «Яблоко» Сергія МІТРОХІНА. Усього затримано понад 200 чоловік.

Акція підходить до завершення. Активістам прокремлівських рухів на підтримку «Єдиної Росії» поліція не перешкоджає проводити свою акцію.