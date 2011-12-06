Головне на 6 грудня

Енергетика

Нові угоди України і РФ щодо газу навряд чи включатимуть інтеграційну складову.

Про це заявив посол Росії в Києві Михайло ЗУРАБОВ, передає РІА «Новости».

"Не думаю, що може йтися про якісь прописані в цих угодах інтеграційні формати", - сказав журналістам М.ЗУРАБОВ, відповідаючи на запитання, чи буде в нових угодах інтеграційна складова.

М.ЗУРАБОВ додав, що майбутні домовленості України і РФ щодо газу будуть оформлені не тільки як контракти господарюючих суб`єктів.

"Можу припустити, що подібні домовленості будуть оформлені не тільки як домовленості чи контракти господарюючих суб`єктів, а й як угоди, які укладатимуться між урядами Російської Федерації і України і які будуть юридичною підставою для подальшої співпраці в енергетичній сфері", - сказав посол.

За словами посла РФ, контури майбутніх домовленостей Києва і Москви щодо газу на політичному рівні вже окреслено. "Ведеться достатньо інтенсивна робота над технічними і юридичними деталями", - відзначив він.

М.ЗУРАБОВ сказав, що з оптимізмом дивиться на перспективи укладення нових контрактів України і Росії в грудні.

У проекті угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом врегульовано питання гарантій безперебійних постачань енергоресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні робочої групи "Україна - ЄС на шляху до ЗВТ" повідомив уповноважений Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, ініціатива закріплення в проекті угоди положень про відповідальність сторін за забезпечення безперебійності постачань енергоресурсів виходила від європейської сторони. При цьому переговорна група ЄС пропонувала закріпити в документі спеціальний механізм врегулювання суперечок у разі зриву постачань енергоресурсів, який би передбачав виплату прямих фінансових компенсацій не лише державі Євросоюзу, але і господарюючим суб`єктам, у т.ч. і енергокомпаніям, і споживачам іншої держави.

В. П’ЯТНИЦЬКИЙ повідомив, що українська сторона не погодилася з цією пропозицією і настояла на застосуванні звичайних процедур компенсації відповідальності, які схожі із використовуваними у рамках СОТ.

"Ті домовленості, які сьогодні існують у сфері врегулювання суперечок, передбачають звичайні процедури. Ці процедури будуть дещо стислими і коротшими, ніж ті, які застосовуються, умовно кажучи, наприклад, до таких товарів як метал", - сказав він, зазначивши, що у рамках вказаних процедур не передбачають ніяких прямих фінансових санкцій.

"Передбачена процедура, за якою такі відшкодування (за зрив постачань - УНІАН) відбуватимуться за процедурами, аналогічними до процедур СОТ. Зокрема, можливе вилучення певних преференцій в торгівлі, наданих сторонами один одному", - сказав чиновник.

Він також повідомив, що в проекті угоди також врегульовані питання, пов`язані з допуском до розвідки і видобутку енергоносіїв, питання ціноутворення і надання послуг у сфері енергетики. Зокрема у питанні допуску до розвідки і видобутку вуглеводнів документом "забезпечений режим найбільшого сприяння сторін".

В. П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав, що в цілому енергетичний блок проекту угоди зрештою вийшов збалансованим.

"Нам вдалося створити збалансовані розділи угоди, які не створюють якихось штучних переваг ні для однієї із сторін в енергетичній співпраці", - резюмував уповноважений Кабміну з питань європейської інтеграції.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ і електричну енергію".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Цим документом пропонували введення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання, на які повинні перераховуватися кошти, які надходять як плата за послуги з питного водопостачання і поставлену теплову енергію для проведення розрахунків підприємствами теплоенергетики і водопостачання за спожитий газ і електричну енергію.

В. ЯНУКОВИЧ згоден з необхідністю забезпечити поліпшення стану розрахунків за енергоносії, проте має ряд зауважень до закону, котрий надійшов йому на підпис.

У запропонованих змінах до законів "Про питну воду і питне водопостачання" і "Про теплопостачання" є посилання на Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України. Проте, відповідно до законодавства, цю функцію виконує Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Крім того, ухвалений парламентом закон штучно звужує перелік підприємств, для яких вводиться новий механізм проведення розрахунків, оскільки він виводить зі сфери його дії підприємства, які здійснюють водовідведення, а також виробництво і транспортування теплової енергії.

Глава держави також зазначив, що запропоновані зміни до Закону "Про теплопостачання" містять повноваження одночасно двох органів влади зі встановлення алгоритму розподілу коштів для суб`єктів ведення господарства, які проводять діяльність з виробництва теплової енергії.

Закон, який надійшов на підпис, не передбачає гарантій захисту поточних рахунків зі спеціальним режимом використання. На думку В. ЯНУКОВИЧА, це створює умови для зловживань шляхом звернення стягнення і призупинення операцій на таких рахунках з використанням механізмів судового процесу.

В. ЯНУКОВИЧ запропонував Верховній Раді відхилити цей закон.

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-листопаді збільшила транзит природного газу до країн Європи на 8% порівняно з аналогічним періодом 2010 роком - до 95 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укртрансгаз".

У повідомленні сказано, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі України в січні-листопаді збільшилося на 7% порівняно з аналогічним періодом 2010 роком - до 142 млрд. куб. м.

Фінанси

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2011 року становив 471,38 млрд. грн., що на 59,09 млрд. дол., або на 9% більше, ніж на початку року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, обсяг держборгу (внутрішній і зовнішній) збільшився на 9,6% - до 44,51 млрд. дол. При цьому внутрішній борг зріс на 7,4% - до 19,11 млрд. дол., зовнішній - на 11,2% - до 25,39 млрд. дол.

Обсяг гарантованого державою боргу зріс за 10 місяців на 6,8% - до 14,59 млрд. дол., зокрема, внутрішній скоротився на 4% - до 1,67 млрд. дол., зовнішній збільшився на 8,3% - до 12,91 млрд. дол.

Боргові виплати уряду України у грудні складуть 9,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері охорони материнства і дитинства.

"За один місяць ми виплачуємо боргів приблизно стільки, скільки ми виплачуємо при народженні дитини на усіх", - сказав М.АЗАРОВ.

Інфляція в Україні у листопаді 2011 року порівняно з жовтнем становила 0,1%, проти грудня 2010 року – 4,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції у листопаді 2011 року порівняно з листопадом 2010 року становив 5,2%, у січні-листопаді 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року – 8,3%.

Рейтингове агентство Standard & Poor `s у понеділок помістило в список для перегляду кредитного рейтингу з можливістю зниження практично всі країни-члени єврозони, у тому числі Францію і Німеччину, які на даний момент мають найвищий рейтинг ААА, повідомляє Associated Press.

На перегляд поставлені рейтинги 15 з 17 країн єврозони. У списку не виявилося лише Греції (її рейтинг S & P знизило вже до «сміттєвого») і Кіпру - рейтинг цієї країни вже поставлений на перегляд з негативним рейтингом.

Зниження рейтингу таких країн, як Німеччина і Франція, якщо воно відбудеться, може поставити під питання економічне одужання єврозони, підірване загрозою дефолту Греції.

Влітку, коли американський конгрес і Білий дім не могли домовитися про підйом стелі держборгу і виникла реальна загроза того, що США оголосять дефолт за своїми борговими зобов`язаннями, агентство Standard & Poor `s знизило рейтинг США з ААА до АА. Це викликало значне зниження індексів на фондових майданчиках світу, пише Газета.Ru.

Standard & Poor`s розмістило довгостроковий рейтинг Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС), який є нині на найвищому рівні "ААА", на перегляд з можливістю пониження, сказано у релізі агентства.

При цьому короткостроковий рейтинг фонду, який фінансує фінансову допомогу Ірландії і Португалії, підтверджений на рівні "A - 1+", передає РІА "Новини".

Раніше Standard & Poor`s обіцяло помістити у список для перегляду кредитного рейтингу з можливістю пониження 15 з 17 країн єврозони, у тому числі Францію і Німеччину, які на сьогодні мають найвищий рейтинг ААА. Виключення - Кіпр і Греція, рейтинги яких знизили раніше.

Акції протесту в Україні

Ліквідатори Чорнобильської катастрофи в листопаді-грудні одержать урізані пенсії, а з січня 2012 року – підвищені, які кожному розрахують за формулою, виходячи із зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції в Донецьку в.о. начальника Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Олег ВАТУЛІН.

За його словами, працівники регіонального управління Пенсійного фонду, «отримавши постанову Кабінету міністрів № 1210, не чекаючи програмного забезпечення, повністю в ручному режимі прораховують усі ті варіанти, які стосуються змін пенсій чорнобильців».

«І попередні розрахунки показують, що справді, пенсії всім категоріям чорнобильцям збільшуються, навіть порівнян з рішеннями судів», - зазначив О.ВАТУЛІН.

Він пояснив, що «є верхня межа, передбачена постановою Кабінету міністрів, – це 10 прожиткових мінімумів непрацездатних громадян, тобто, ця верхня межа пенсії становить 8 тис. 230 грн.».

«Тому люди, які одержують за рішенням судів 7,5 тис. грн., вони одержуватимуть, згідно з постановою Кабінету міністрів, до 8 тис. 230 грн. А в Донецькій області більшість чорнобильців одержували пенсії в розмірі 7,5 - 7,6 тис. грн., і в одного лише була пенсія 12 тис. грн.», - сказав О.ВАТУЛІН.

На запитання УНІАН, чи буде таке нарахування пенсій суперечити існуючому чорнобильському закону, О.ВАТУЛІН відповів: «Судячи із сум виплат, розумієте, в принципі, великої суперечності з чорнобильським законом як такої не існує». Уточнюючи, наскільки невеликою буде розбіжність, він заявив: «Я ж не сказав, що стовідсотково збільшення буде абсолютно всім – у постанові передбачений формульний підхід (розрахунку пенсії) залежно від заробітку. І є максимально встановлений рівень заробітку за 1986 рік – 1990-і роки – це 3 тис. карбованців».

При цьому О.ВАТУЛІН додав: «Немає підстав говорити, що сума виплат у чорнобильців стане меншою. В більшості випадків, у 80%, в яких були призначення за рішенням судів, сума пенсійних виплат становила 7 тис. 580 грн., але вона піднімається з 1 січня до 8 тис. 230 грн.».

Журналісти попросили уточнити, чи залишиться в листопаді-грудні цього року в чорнобильців урізана пенсія, сума якої була зменшена з жовтня у кілька разів. О.ВАТУЛІН відповів: «Поки що - так», але запевгив, що над цією проблемою «всі працюють».

«Ми говоримо про те, що стосується постанови №1210. Це буде з 1 січня. А все, що стосується листопада, грудня, ми працюємо над цим питанням. Про цю проблему знає і Пенсійний фонд України, і Кабінет міністрів, тобто, повністю ми працюємо в цих питаннях, - заявив О.ВАТУЛІН. - Ми чудово все прорахували, все прорахуємо, даємо, в принципі, всі відповіді на всі запитання, які тільки є. І орієнтуємося на Пенсійний фонд України».

На запитання, яку пенсію одержуватимуть тепер інваліди-чорнобильці, які були направлені на ліквідацію аварії з військкоматів і, будучи військовослужбовцями строкової служби, на той момент не працювали і не мали заробітної плати, О.ВАТУЛІН відповів: «Тут пунктом №4 постанови Кабінету міністрів №1210 встановлений мінімум для тих людей, які були направлені з військкоматів і в яких відсутні довідки про заробітні плати. Для I групи інвалідності передбачено 285%, II групи – 255% і III - 225% прожиткового мінімуму для всіх, хто втратив працездатність. У гривнях це 2 тис. 280 грн. – 2 тис. 40 грн. Тобто, буде збільшення в будь-якому разі вдвічі».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що він проти скорочення пільг чорнобильцям, як і іншим соціально незахищеним верствам населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на короткому брифінгу в Єнакієвому.

«Це питання (про проблеми чорнобильців) слід розглянути прозоро і чесно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що дав доручення уряду зібрати «всіх з громадських організацій» і провести дискусію, щоб, «по-перше, ми не знизили рівень соціальної допомоги», щоб створена наглядова рада могла контролювати цей процес.

«Я проти скорочення пільг», - підкреслив глава держави і додав, що бюджет країни буде здатний забезпечити ці пільги, але для цього необхідне зростання економіки.

В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що сьогодні «головна мета – це сісти за стіл переговорів і домовитися, не закриваючи очі ні на що, а вирішити як діятимемо далі».

За його словами, не можна звинувачувати в ситуації, що склалася з пільговиками, попереднє керівництво країни.

«Протесні акції сьогодні – це цілком природно. І ми маємо вирішити і дати чесну, відповідальну і прозору відповідь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Міліція вдруге склала протокол про адміністративне правопорушення щодо чорнобильців, які голодують під Будинком уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції повідомили журналістам, що сьогодні вночі вдруге працівники міліції, посилаючись на відповідне рішення суду, яким заборонено проводити масові акції під Кабінетом міністрів, склали адміністративний протокол і більше ніяких дій не вживали.

Також сьогодні вночі, за словами учасників акції, одному з голодуючих стало зле. Лікарі «швидкої допомоги» на місці надали йому необхідну допомогу без госпіталізації.

В Україні створюється Комітет захисту протестувальників з метою забезпечити реалізацію прав громадян на свободу слова та мирні зібрання.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні до громадських організацій, яке підписали народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА та співголови Всеукраїнського громадянського руху «Вперед».

Автори звернення закликають всі протестні рухи і громадські організації України об`єднати свої зусилля та делегувати своїх представників до Комітету захисту протестувальників. «Ми повинні разом відстояти наше останнє право – право на свободу думки та слова. Ми запрошуємо повноважних представників усіх активних громадських організацій, формальні і неформальні протестні групи взяти участь у створенні Комітету», – йдеться в документі.

Метою комітету є забезпечення правової, технічної, організаційної та інформаційної підтримки учасників акцій протесту. «Ми повинні показати, що нас багато та ми не дамо себе залякати. На всіх не вистачить прокурорів та «Беркута». Головне завдання на сьогодні – максимальна солідарність громадянських сил протесту», – наголошується у зверненні до громадських організацій України.

Всю необхідну інформацію можна отримати за номером: +38 099 155 50 02 або написавши листа за адресою komitetzaschity@gmail.com.

Нагадаємо, під час Всеукраїнської акції протесту «Переоблік влади» було оголошено про створення Комітету захисту протестувальників. До його завдання входитиме надання координаційної та юридичної допомоги протестувальникам, об`єктивне інформування української та світової громадськості про рухи протестів в Україні.

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