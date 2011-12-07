ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Українські порти вже давно приватизовані - Кабмін» пише: якщо хтось каже, що українські порти намагаються приватизувати, то це давно вже зроблено, запевняє Віце-прем`єр-міністр України Борис Колесніков...

http://delo.ua/ukraine/ukrainskie-porty-uzhe-davno-privatizirovany-kabmin-169299/

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Також «Діло» в публікації «Україна може збільшити експорт електроенергії до Європи більш ніж в 6 разів - гендиректор ДТЕК» пише: серед проблем галузі Тимченко назвав незбалансовану тарифну політику в житловому секторі, необхідність подальшої приватизації об`єктів енергетики, знесення потужностей, які терміново потребують модернізації та нових технологій...

http://delo.ua/business/ukraina-mozhet-uvelichit-eksport-elektroenergii-v-evropu-bolee-che-169283/

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«Діло» в публікації «Податкова: Наші роз`яснення потрапляють у ЗМІ «партизанським» шляхом» пише: юристи критикують податкову за відсутність позиції з багатьох конфліктних питань, які є в Податковому кодексі. Податківці виправдовуються: їх роз`яснення просто не доходять до громадськості через відсутність механізму передачі таких повідомлень у ЗМІ...

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-nashi-razjasnenija-popadajut-v-smi-partizanskim-putem-169258/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Союз негативних», в якому пише: реакція фондового ринку на зниження агентством Standard & Poor `s прогнозу рейтингів 15 країн єврозони до "негативного" була передбачуваною. Спроби заспокоїти інвесторів, зроблені главами Франції та Німеччини, не принесли результату - розпродажу ризикових активів вчора пройшли по всьому світу...

http://www.kommersant.ua/doc/1832781

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Очевидне неймовірне», в якому пише: споживчі ціни в Україні не збільшуються вже п`ять місяців поспіль, а за підсумками 11 місяців інфляція склала всього 4,4%, запевняють в Держстаті. Експерти відзначають, що ситуація зміниться з першими сильними морозами, коли овочі різко подорожчають, що призведе до прискорення інфляції. Однак поки що низька інфляція дозволяє рітейлерам розраховувати на високий рівень продажів напередодні та в період новорічних свят...

http://www.kommersant.ua/doc/1832780

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Облігації поставили на паузу» пише: незважаючи на оптимістичний початок року, у другій його половині нові випуски корпоративних облігацій на внутрішньому ринку не користувалися особливим попитом інвесторів, і переважно викуповувалися або самим емітентом, або андерайтером. Новий імпульс до розвитку ринок бондів, на думку експертів, отримає до середини 2012 р…

http://finance.eizvestia.com/full/obligacii-postavili-na-pauzu

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «держвласності шукають кермо», в якому пишуть: боротьба за решту державної власності, що почалася задовго до старту «розпродажу», в розпалі. Інтрига зберігається в тому, хто ж у країні буде відповідати за управління державними активами - Фонд державного майна або схоже за назвою, створене президентом в результаті адміністративної реформи рік тому Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном...

http://markets.eizvestia.com/full/gossobstvennosti-ishhut-rul

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Газета «Сьогодні» у публікації «Україна отримає газ по 250 доларів в обмін на управління ГТС» пише: на думку експертів, продавати ГТС навряд чи будуть...

http://www.segodnya.ua/news/14317672.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Подорожчали сир, масло, яйця і кефір» пише: в Україні також піднялися ціни на авіаперельоти, але інфляція залишається рекордно низькою...

http://www.segodnya.ua/news/14317884.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Від краху литовського банку Snoras постраждали російські олігархи» пише: Snoras був націоналізований 16 листопада, на наступний день були зупинені операції Latvijas Krajbanka, а потім центробанки Литви та Латвії зажадали їх банкрутства. Регулятори виявили в них недостачу (1,42 млрд. дол. в Snoras і 210 млн. євро в Latvijas Krajbanka) і звинуватили власників - російського бізнесмена Володимира Антонова і литовського Раймондаса Баранаускаса у фальсифікації звітності і виведення активів. Обидва були арештовані в Лондоні і відпущені під заставу...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1445622/dengi_zastryali_v_pribaltike

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Також «Ведомости» у публікації «Росія відкриває небо» пишуть: влада РФ може допустити іноземні авіакомпанії до перевезень всередині країни. Мінтранс на прохання Континентальної хокейної ліги (КХЛ) намагається отримати такі дозволи для чеської Holidays Czech Airlines і латвійської Air Baltic...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1445621/rossiya_otkryvaet_nebo

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Видання «Известия» в публікації «У Сочі буде сніг за плюсових температур» пише: забудовники олімпійських об`єктів гарантували чиновникам «засніження» трас при +10...

http://izvestia.ru/news/508877

(УНІАН)