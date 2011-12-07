У Москві 9 грудня відбудеться засідання Економічної ради СНД

Москва . 9 грудня в Москві відбудеться чергове 52-те засідання Економічної ради СНД.

Як повідомили УНІАН у виконкомі СНД, до порядку денного включено широке коло питань інтеграційної взаємодії країн Співдружності у сфері економіки.

Предметом обговорення, зокрема, буде діяльність Електроенергетичної Ради СНД і Міждержавної координаційної ради з науково-технічної інформації. Відбудеться обмін думками щодо перспектив співпраці держав Співдружності у галузі розвитку і використання відновлюваних енергетичних ресурсів.

Учасники засідання обговорять також проекти Протоколу про внесення змін до Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав Співдружності, Угоди про співпрацю у сфері організації інтегрованого валютного ринку, Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності.

Також передбачається обговорити комплекс бюджетно-фінансових та низки інших питань.

До складу Економічної ради СНД входять заступники голів урядів держав Співдружності.

Передбачається, що Україну на засіданні представлятиме перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.