Головне на 7 грудня

Фінанси

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а також Міністерству фінансів у другій половині 2012 року підготувати перелік товарів українського походження, для експорту яких може надаватися державна фінансова підтримка.

Таке доручення міститься у розпорядженні Кабміну №1206 від 16 листопада 2011 р.

Цим документом затверджено план заходів щодо розвитку і реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік.

Термін виконання доручення – третій квартал 2012 року.

До загального фонду державного бюджету в листопаді 2011 року залучено 22,2 млрд. грн.

Про це повідомив Голова ДПС України Олександр КЛИМЕНКО під час прес-конференції.

„Це найбільша сума за всі роки незалежності України. Короткострокові прогнози були менш оптимістичними, ніж отриманий результат. Такого результату досягнуто завдяки нашим бізнесменам, які наполегливою працею забезпечили зростання економіки. І, що найбільш важливо, не намагалися сховати свої заробітки, чесно віддавши державі належну частину”, – зазначив О.КЛИМЕНКО.

За оперативними даними, до Зведеного бюджету України сплачено 30,3 млрд. грн. платежів, що контролюються податковими органами, з них до державного бюджету – 23,1 млрд. грн., місцевих бюджетів – 7,2 млрд. гривень.

Загалом за 11 місяців поточного року до Зведеного бюджету України надійшло 243,8 млрд. грн. платежів. Це на 58 млрд. грн. більше, ніж у минулому році. З них до державного бюджету – 177 млрд. грн. та до місцевих бюджетів – 67 млрд. гривень. Збір платежів до загального фонду державного бюджету перевищив минулорічний показник в 1,5 раза (+57,2 млрд. грн.) та склав 170,4 млрд. грн. Бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 102,7%, додатково одержано 4,5 млрд. гривень.

На думку керівника податкового відомства, таких результатів вдалося досягти також за рахунок ефективної роботи працівників податкової. „Протягом останнього часу докладено чимало зусиль для підвищення якості обслуговування платників. Фахівці податкової зробили все для того, щоб сплата податків стала процедурою простою, зручною та необтяжливою”, – підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 із 298 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У законі передбачено шляхом перерозподілу бюджетних призначень загального фонду Державного бюджету на 2011 рік, передбачених Міністерству фінансів України, та за рахунок збільшення надходжень від податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів, збільшити видатки на:

додаткові дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (800,0 млн.грн.);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (800,794 млн. грн);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (162,0 млн.грн);

обслуговування внутрішнього державного боргу (225,0 млн.грн.).

У пояснювальній записці до закону зазначається, що прийняття документу дасть можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, здійснення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії та за перевезення пільгової категорії громадян, а також своєчасне та в повному обсязі обслуговування державного внутрішнього боргу.

Передбачено, що джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету є збільшення на 1315 039,8 тис. грн. надходжень податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів. Крім того передбачено зменшити на 200,0 млн. грн. видатки Резервному фонду (код 5311030).

Парламент Греції прийняв сьогодні держбюджет жорсткої економії на 2012 рік з метою одержати від ЄС та МВФ другий пакет допомоги в обсязі 130 млрд. євро.

Як передає ІТАР-ТАСС, за основний фінансовий закон країни проголосували 258 із 299 присутніх депутатів 300-місного однопалатного парламенту країни, проти був 41.

Держбюджет виходить із здійснення програми приватизації держвласності, реалізації на практиці єдиної сітки заробітної плати із скасуванням премій і надбавок, а також переведення близько 30 тис. держслужбовців в Організацію трудового резерву, де вони числитимуться рік із збереженням 60% окладу до звільнення. На 2012 рік передбачається рецесія у 2,8% ВВП і підвищення безробіття до 17,1% економічно активного населення з 15,4%, очікуваних у 2011 році.

Держбюджет передбачає дефіцит у 5,4% ВВП у разі реалізації операції з обміну грецьких суверенних облігацій приватними інвесторами з 50-процентним дисконтом на нові цінні папери і 6,7% ВВП, якщо ця операція не вдасться. У 2011 році дефіцит держбюджету, як очікується, дорівнюватиме 9,0%. В абсолютних цифрах дефіцит у 5,4% ВВП становитиме 11,4 млрд. євро порівняно з 19,7 млрд. євро цього року.

При цьому вперше за останні роки планується звести держбюджет наступного року з первинним профіцитом (перевищення державних доходів над витратами без урахування обслуговування держборгу). У 2012 році первинний профіцит повинен становити 2,18 млрд. євро, що відповідає 1% ВВП порівняно з первинним дефіцитом у 4,58 млрд. євро цього року (2,1% ВВП).

Держбюджет передбачає і велике скорочення державного боргу, який, згідно з прогнозом, становитиме у 2012 році 145,5% проти 161,7% цього року, заклавши тенденцію до його зменшення. Держзаборгованість, як очікується, знизиться до 309,3 млрд. євро порівняно з 352,05 млрд. євро цього року. Планується і значне скорочення - на 3,63 млрд. євро - витрат на виплату відсотків за боргом, які у 2012 році становитимуть 12,75 млрд. євро.

Для подолання нинішньої фінансової кризи в єврозоні необхідний істотний перерозподіл повноважень між керівними структурами Євросоюзу.

Такий висновок міститься у документі, підготовленому президентом ЄС Херманом Ван РОМПЕЄМ до дводенного саміту Євросоюзу у Брюсселі 8 грудня.

Документ носить конфіденційний характер, проте він опинився у розпорядженні лондонської газети "Гардіан", яка оприлюднила сьогодні його основні положення, передає ІТАР-ТАРС.

Президент ЄС пропонує позбавляти права голосу у керівних органах союзу ті країни, на яких поширюється дія міжнародних стабілізаційних програм, у разі, якщо вони не проводять узгоджених реформ. "Такі санкції, як тимчасове припинення права голосу на самітах ЄС, можуть бути введені щодо держав, які уперто відмовляються виконати свої зобов`язання", - наголошується в документі.

Одночасно Х.Ван РОМПЕЙ пропонує наділити загальноєвропейські інституції широкими повноваженнями щодо втручання у внутрішньоекономічні справи держав Євросоюзу під час кризи. Це стосується формування національних бюджетів, виконання соціальних програм і податкової політики.

При цьому президент ЄС вважає, що настав час провести узгодження пенсійних систем країн-членів, їх ринків праці, а також податкових політик. Х.Ван РОМПЕЙ не виключив також можливості появи єдиних облігацій єврозони.

Соціальна політика У 2012 році в Україні збільшиться допомога при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«У 2012 році допомога на першу дитину збільшиться ще майже на 3 тис. грн., на другу – на 5,5 тис. грн., на третю – на 11 тис. грн.», - пообіцяв М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, зараз розмір державної допомоги при народженні першої дитини становить 26 тис. грн., другої – 52 тис. грн., третьої – 104 тис. грн.

Луганські інваліди-чорнобильці заявляють, що політика чинного уряду «знищує їх фізично».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі, з яким Луганський міський Фонд «Інваліди Чорнобиля» звернувся до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами інвалідів-чорнобильців, у 1986 році їх знищили морально, а тепер знищують фізично.

Інваліди називають дії уряду «аморальним свавіллям» і запитують президента, де їм шукати правовий захист від нього.

Луганські інваліди-чорнобильці закликають В.ЯНУКОВИЧА вольовим рішенням виправити становище, в якому вони приречені на вимирання.

«Кабінет Міністрів України, Міністерство праці та соціального захисту України, Управління Пенсійного фонду України підступно та безвідповідально знущаються з інвалідів, безпринципно порушуючи всі Закони України, які тільки є, навіть Головний Закон України – Конституцію, надсилаючи вказівки щодо нарахування пенсій, відміняючи рішення суду», – йдеться у листі.

При цьому чорнобильці нагадують Президенту, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ два роки тому заявляв, що знає як підняти країну. «А тепер вважає винуватцями усіх українських бід чорнобильців, заявляючи, що чорнобильці втратили страх і совість», - зазначають інваліди.

Вони також висловлюють обурення тим, що пропозиції по розрахунку пенсій чорнобильцям подає голова Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Юрій АНДРЄЄВ, який «зрадив, занапастив евакуйованих з м. Прип’ять дітей, постраждалих і ліквідаторів».

Чорнобильці пропонують відновити виплату пенсій у розмірах, встановлених за рішеннями судів згідно ст.54 Закону України «Про статус та соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи».

«Якщо Ви, Пане Президенте, та уряд неспроможні надати такі гарантії, то вмирати ми прийдемо на сходинки Уряду, Верховної Ради і Адміністрації Президента – гаранта без усяких гарантій. Нам не потрібна така Влада! Геть її на смітник історії!», – заявили у листі луганські інваліди-чорнобильці.

Чорнобильці, які голодують у Києві біля будинку уряду, обіцяють із завтрашнього дня відмовитися від вживання рідини і оголосити суху голодовку, якщо уряд протягом сьогоднішнього дня не дослухається до їхніх вимог і не прийме відповідне рішення щодо збереження пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учасники акції заявили сьогодні журналістам.

Наразі, за словами чорнобильців, у парку, напроти Кабміну, голодують 40 осіб. Одна людина, яку днями госпіталізувала «швидка», була змушена повернутися додому у Луганську область. Також чорнобильці повідомили, що ця ніч минула спокійно, ніхто зі співробітників міліції на них більше протоколів не складав. Єдине, на що поскаржилися учасники акції – міліція не дозволила їм без будь-яких чітких пояснень встановити на місці проведення акції Державний прапор України.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від Пенсійного фонду зосередитися на перерахунку пенсій чорнобильцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Я ставлю Пенсійному фонду, як органу соціального захисту, завдання зосередитися на перерахунку пенсій, на роз’ясненні людям, які пенсії вони будуть отримувати. Щоб з 1 січня виплата нових пенсій працювала як годинник», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що доручив віце-прем’єр-міністру - міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ продовжити діалог з тими чорнобильцями, які не зрозуміли, «з чимось не погодилися». «Наголошую, що діалог буде продовжуватися, навіть якщо залишиться одна людина», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час він наголосив, що більшість чорнобильців погодилася із запропонованими урядом заходами з вирішення проблеми виплати пенсій цій категорії громадян. «Більшість громадських організацій чорнобильців узгодили параметри нещодавно прийнятої постанови Кабінету міністрів, яка визначає значне зростання пенсій ліквідаторам, інвалідам у 2012 році. І взагалі осучаснення пенсій чорнобильцям», - заявив М.АЗАРОВ.

«Якщо говорити конкретно, пенсія одного з учасників протестів, наприклад, у Донецьку, встановлена судом, складає 7580 грн., а з 1 січня за перерахунком відповідно до постанови уряду, ця людина буде отримувати 8230 грн. Я питаю, проти чого ця людина протестує?», - наголосив глава уряду.

Міжнародні відносини 9 грудня в Москві відбудеться чергове 52-те засідання Економічної ради СНД.

Як повідомили УНІАН у виконкомі СНД, до порядку денного включено широке коло питань інтеграційної взаємодії країн Співдружності у сфері економіки.

Предметом обговорення, зокрема, буде діяльність Електроенергетичної Ради СНД і Міждержавної координаційної ради з науково-технічної інформації. Відбудеться обмін думками щодо перспектив співпраці держав Співдружності у галузі розвитку і використання відновлюваних енергетичних ресурсів.

Учасники засідання обговорять також проекти Протоколу про внесення змін до Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав Співдружності, Угоди про співпрацю у сфері організації інтегрованого валютного ринку, Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності.

Також передбачається обговорити комплекс бюджетно-фінансових та низки інших питань.

До складу Економічної ради СНД входять заступники голів урядів держав Співдружності.

Передбачається, що Україну на засіданні представлятиме перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 263 із 297 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угоди спрямовані на створення сприятливих умов для активізації розвитку торговельно-економічного співробітництва між державами ЄАВТ.

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