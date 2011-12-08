Анонс на 8 грудня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває у Дніпропетровській області.

* Розпочнеться ІI Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2012 року». Організатор - Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ). В урочистому відкритті конференції візьме участь міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк. Учасники: президент УКАБ Алекс Ліссітса, ген.директор УКАБ Володимир Лапа, керівник Міжнародної фінансової корпорації в Україні Олена Волошина, виконавчий директор UBS Уейн Гордон, голова правління корпоративного та комерційного банку Credit Agricole CIB Жак Муньє, партнер ЮФ «Василь Кісіль і партнери» Олег Альошин, голова наглядової ради групи компаній "Рамбурс" Олексій Гаврилов, ген.директор компанії «Suedzucker International» Георг Фірлінг та ін.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Роль бізнесу та міжнародних неприбуткових організацій у розвитку українського села». Організатори: «Данон Україна», МБО «Добробут громад» спільно з Мінагрополітики та продовольства України. Учасники: Олександр Сень, заступник міністра аграрної політики і продовольства України; Філіп Бассано, директор Фонду «екосистем» компанії «Данон», Франція; Жан-Крістоф Ложе, директор з інтеграції та стабільному розвитку Фонду «екосистем», Франція; Даріо Маркетрі, ген.директор компанії «Данон Україна»; П`єр Феррарі, президент «Хейфер Інтернешнл»; П`єтро Туріллі, віце-президент програми в Центральній і Східній Європі «Хейфер Інтернешнл» (США); Віктор Терес, президент МБО «Добробут громад» (Україна); виконавець програми Хейфер-України; Каміл Коте, менеджер Канадсько-українського проекту «Підвищення конкурентоспроможності молочного сектору України» та ін.

* Відбудеться брифінг начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України генерал-майора міліції Валерія Коряка на тему: «Попередження порушень законодавства у сфері житлово-комунального господарства».

* Круглий стіл на тему: «Чи стане Держпрограма розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки основою для реформ у галузі?». Учасники: Олександр Сень, заступник міністра аграрної політики і продовольства України; Леонід Козаченко, президент УАК; Віталій Башинський, директор департаменту ветеринарної медицини Держветфітосанітарной служби України; Святослав Протас, заступник начальника управління громадського здоров`я та санітарного благополуччя населення МОЗ України; Олексій Пшеничка, перший заступник голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

* Відбудеться прес-брифінг у зв`язку з призначенням А. Морозова на посаду голови Правління ПАТ «Брокбізнесбанк».

* Прес-конференція на тему: «Як розпізнати неякісні продукти?». Учасники: президент Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Валентин Безрукий і перший віце-президент Союзу об`єднань громадян «Всеукраїнська федерація споживачів «Пульс»І рина Назарович.

* Прес-конференція на тему: "Перша в Україні публічна IT-компанія "Internet Global Technology "поглинає" Інтернет Консалтинг". Учасники: президент компанії "Internet Global Technology" Олександр Волков, директор ТОВ "Інтернет Консалтинг" Олена Тришина; партнер юридичної фірми AstapovLawyers, керівник практик Злиття та Поглинання Олег Мальський; редактор журналу "ITPartner" Денис Кривов.

* Відбудеться публічна дискусія на тему: "Європейська фінансова лихоманка: як сприяти розвитку української економіки в умовах скорочення зовнішніх інвестицій?" Захід відбудеться за ініціативи ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки проекту USAID "Розвиток фінансового сектора" FINREP і тижневика "Дзеркало тижня. Україна". Запрошені: Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Володимир Лавренчук, голова правління АТ "Райффайзен Банк Аваль"; Валентина Жуковська, голова правління ПАТ КБ "Надра"; Ігор Юшко, голова правління АТ "Дочірній банк "Сбербанка России".

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підписання угоди про стратегічне партнерство девелоперської компанії «К. А. Н. Девелопмент» та мережі фітнес-клубів«Sport Life». Питання: Інфраструктура, як невід`ємна частина всіх проектів компанії К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ; Фітнес, як перспективний бізнес і турбота про здоров`я клієнтів; Унікальні проекти К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ, у яких заплановані фітнес-центри; Фітнес-центри в складі проектів 101 Tower, Комфорт Таун, IQ Business Center; Бізнес-центр класу «А» 101 Tower - найсучасніший офісний об`єкт; Фітнес-центр Sport Life в бізнес-центрі класу «А» 101 Tower (формат, площа, наповнення); Плани компаній щодо подальшого розвитку. Учасники: Ігор Ніконов, президент девелоперської компанії «К. А. Н. Девелопмент» та Дмитро Єкімов, засновник групи компаній «Sport Life» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 314 69 69. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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