Курс НБУ на 08.12.11

Офіційний курс НБУ на 08.12.11100 USD - 798.9900 (7 грудня - 798.9900)100 EUR - 1068.8089 (7 грудня - 1070.1672)10 RUR - 2.5648 (7 грудня - 2.5689)Облікові курси банківських металів на 08.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-138305.17 (7 грудня-137426.28)961 XAG 10 Срібло-2592.72 (7 грудня-2544.78)962 XPT 10 Платина-122325.37 (7 грудня-120967.09)964 XPD 10 Паладій-54011.72 (7 грудня-50496.17)

Офіційний курс НБУ на 08.12.11 100 USD - 798.9900 (7 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1068.8089 (7 грудня - 1070.1672) 10 RUR - 2.5648 (7 грудня - 2.5689) Облікові курси банківських металів на 08.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-138305.17 (7 грудня-137426.28) 961 XAG 10 Срібло-2592.72 (7 грудня-2544.78) 962 XPT 10 Платина-122325.37 (7 грудня-120967.09) 964 XPD 10 Паладій-54011.72 (7 грудня-50496.17)

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