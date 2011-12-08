9 грудня суд продовжить розгляд скарги щодо законності порушення справи проти Кучми

Печерський райсуд Києва 9 грудня о 9.00 продовжить розгляд скарги адвокатів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ щодо законності порушення кримінальної справи проти нього.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення вчора після 8-годинного розгляду цієї скарги оголосила головуюча у цьому процесі суддя Галина СУПРУН.

Зокрема, після відхилення відводу за заявленим клопотанням адвоката вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО суд продовжив оголошення матеріалів справи.

Приблизно о 21.15 між суддею і адвокатами колишнього майора Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА виникла суперечка з приводу того, що на їхню думку, Г.СУПРУН навмисно пропускає певні речення і відмовляється надати адвокатам оглянути документи, які вона оголошує.

У зв’язку з цим В.ТЕЛИЧЕНКО вдруге заявила відвід судді, оскільки вважає, що такі її дії дають підстави сумніватися у неупередженості суду.

Однак головуюча в процесі відмовилася прийняти заявлене клопотання, мотивуючи це тим, що аналогічне клопотання суд вже розглядав.

Таким чином, від 14.00 до 22.15 у суді було оголошено 3 із 26 томів матеріалів обвинувачення Л.КУЧМИ.

Наступне судове засідання має відбутися 9 грудня о 9.00.