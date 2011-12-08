ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Росія не хоче купувати українські двигуни для вертольотів" пише: у РФ закладено новий завод з виробництва новітніх двигунів для вертольотів серій Мі і Но. Робиться це для того щоб позбавити російське вертольотобудування залежності від українських виробників…

http://delo.ua/ukraine/rossija-ne-hochet-pokupat-ukrainskie-dvigateli-dlja-vertoletov-169396/

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Також "Дєло" у публікації "ДТЕК поставив крапку в питанні концесії "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" пише: ДТЕК підписав з Міненерговугілля договір концесії "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" на 49 років. У найближчих планах компанії наростити видобуток антрациту до 15 млн. тонн…

http://delo.ua/business/dtek-postavil-tochku-v-voprose-koncessii-rovenkiantracit-i-sv-169390/

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"Дєло" у публікації "Влада влаштувала Тимошенко нічне правосуддя" пише: у середу, 7 грудня, з 19.00 слідчі Генпрокуратури і СБУ разом з суддею Шевченківського суду понад півгодини намагалися потрапити в камеру до Юлії Тимошенко для проведення виїзного засідання суду. Керівництво СІЗО не відразу наважилося пустити їх в ізолятор …

http://delo.ua/ukraine/vlast-ustroila-timoshenko-nochnoe-pravosudie-169400/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Держмайнове право", у якому пише: сьогодні у Верховній Раді зроблять чергову спробу перерозподілити вплив на сферу приватизації і управління державним майном. Парламентський комітет з питань економічної політики запропонував розглянути близько 105 поправок до профільних законопроектів. Зокрема, пропонується зберегти підзвітність Фонду держмайна Раді і дозволити продаж українських держактивів компаніям, у яких частка іноземних держав перевищує 25%. Хоча і не усі поправки погоджені з президентом, частину з них може підтримати парламентська більшість…

http://www.kommersant.ua/doc/1833266

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Микола Азаров відвів час дитинству", у якому пише: прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв у 2012 році збільшити на 20% фінансування дитячих будинків, прийомних сімей, а також підвищити виплати з народження дитини. Він повідомив, що впродовж двох місяців буде проведена "тотальна інспекція дитячих будинків", після чого необхідно буде усунути усі недоліки в цій сфері. Він доручив міністрові освіти і науки, молоді і спорту Дмитру Табачнику підготувати ряд державних программ, зокрема, що стосуються професійної підготовки і соціальної адаптації дітей-сиріт…

http://www.kommersant.ua/doc/1832688

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Взимку сперечаються про газ" пише: нинішній рік не зміг перервати традицію останніх років. Газове питання як і раніше отримує особливу актуальність у стосунках Москви і Києва напередодні новорічних свят. Але цього разу боротьба сторін вийшла на рівень Брюсселю, де Україна і Росія прагнуть заручитися підтримкою єврочиновників для захисту своїх стратегічних інтересів…

http://markets.eizvestia.com/full/zimoj-sporyat-o-gaze

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Країна грузне у боргах", у якому пишуть: сукупний державний борг України (прямий і гарантований) з початку року виріс на 8,8%, з $54, 297 млрд. до $59, 09 млрд. У той же час, за прогнозом Міністерства фінансів, на кінець поточного року співвідношення держборгу до ВВП може скоротитися до 29,1%. До речі, за 2010 р. сукупний держборг України виріс на 36,4%, а роком раніше - на 61,9%…

http://finance.eizvestia.com/full/strana-gruznet-v-dolgah

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Газета "Сьогодні" в публікації "З понеділка квитки на Євро можна буде замовити в Інтернеті" пише: при цьому якщо заявок буде надто багато, тікети розіграють в лотерею…

http://www.segodnya.ua/news/14318366.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Україна продасть цукор Афганістану і Близькому Сходу, а у нас ціни виростуть" пише: у країні зібрали рекордний урожай буряка …

http://www.segodnya.ua/news/14318076.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Банки викреслять з приватизаційного стоп-листа" пише: пропозиція віце-прем'єра Ігоря Сечина не приватизовувати акції держкомпаній дешевше за ціну IPO уряд готовий підтримати лише частково. Особлива умова стосуватиметься тільки "Роснафти". Але вона може і не перешкодити приватизації компанії…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1446772/banki_vycherknut_iz_stoplista

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Також "Відомості" у публікації "Чому в Росії невигідно збирати автомобілі" пишуть: конкурентна перевага Росії у вигляді дешевих енергоносіїв і робочої сили - міф. Виробництво автомобілів на калузькому заводі Peugeot - Citroen і Mitsubishi дорожче за збірку в Європі на 5% і на 15-20% - у Китаї або Кореї…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1446763/dorogaya_rossiya

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Урановий гігант узяв у борг у російських інвесторів" пише: на російській фондовій біржі уперше в історії з'явилася іноземна компанія - канадська Uranium One Inc., яка займається видобутком урану. На ММВБ був розміщений перший випуск облігацій на десять років з можливістю оферти через п'ять років на суму 16,5 млрд рублів. ..

http://izvestia.ru/news/509017

(УНІАН)