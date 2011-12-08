Карпачова: судове засідання у справі Тимошенко в СІЗО - брутальне порушення прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає судове засідання у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО в камері СІЗО брутальним порушенням норм Європейської конвенції з прав людини та ігноруванням рішень Європейського Суду з прав людини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

За даними прес-служби, увечері 7 грудня Н.КАРПАЧОВА здійснила вже другий за останні два тижні «візит без попередження» до Лук`янівського СІЗО Києва.

Під час трьохгодинного перебування у слідчому ізоляторі омбудсман відвідала в камері екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка повідомила, що від неї щойно пішли учасники судового засідання, зокрема, суддя Андрій ТРУБНІКОВ, секретар судового засідання, слідчі СБУ, Державної податкової адміністрації, прокурори, четверо охоронців, які брали участь у проведенні у камері СІЗО так званого виїзного засідання стосовно обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

На запитання Н.КАРПАЧОВОЇ про стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО поскаржилася на те, що вже тривалий час їй відмовляють у знеболювальних препаратах, які раніше вона отримувала впродовж 20 днів. Через це ув’язнена зазнає страждань і позбавлена нормального сну. Уповноважений з прав людини негайно запросила до камери начальника медичної частини СІЗО Віктора ПИРОГОВА, після чого було задоволено прохання Ю.ТИМОШЕНКО, і фельдшер медчастини зробив їй ін`єкцію знеболюючого, яке діє 24 години.

Під час зустрічі в адмінкорпусі слідчого ізолятору з суддею Шевченківського районного суду Києва Андрієм ТРУБНІКОВИМ, який виніс 7 грудня постанову про проведення виїзного судового засідання в СІЗО, Н.КАРПАЧОВА звернула його увагу на неприпустимість проведення судового засідання в умовах камери, оскільки це є брутальним порушенням принципу публічності судового розгляду й не відповідає пункту 1 статті 6 Європейської конвенції з прав людини, а також є обмеженням права на захист і може бути розцінено як нелюдське поводження.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що у червні 2011 року Європейський суд прийняв рішення "Лучанінова проти України", визнавши подібні дії українського суду порушенням зазначених норм Європейської конвенції з прав людини і зобов`язав Україну виплатити компенсацію постраждалій за рахунок держбюджету.

На переконання омбудсмана України, по суті є абсурдним питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту людини, яка вже перебуває під вартою. Н.КАРПАЧОВА зазначає, що, на жаль, така практика в Україні стала системою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у камері Лук’янівського СІЗО розпочалося виїзне засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у справі ЄЕСУ.

Сторона захисту просила перенести судове засідання, але суд не надав йому такої можливості. «Ми просили перенести засідання хоча б на обід, але суддя Андрій ТРУБНІКОВ не взяв до уваги всі наші доводи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.