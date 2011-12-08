В офіційній дилерській мережі діють новорічні ціни на Lexus

З 1 по 25 грудня 2011 року в офіційній дилерській мережі Lexus в Україні діють спеціальні новорічні ціни на лінійку SUV, а також на весь модельний ряд Lexus. Про це повідомляє сайт www.lexus.ua.

RX 350 – вишуканий кросовер, який укомплектовано 19-дюймовими легкосплавними колісними дисками, системою допомоги при паркуванні з камерами зворотного та бічного огляду, датчиками дощу та освітлення, десятьма подушками безпеки, кольоровим дисплеєм з діагоналлю 20 см, зручною навігаційною системою з голосовим керуванням та акустичною системою просторового звуковідтворення Mark Levinson, які можна контролювати за допомогою системи дистанційного керування Remote Touch.

GX 460 – комфортний і розкішний позашляховик, який укомплектовано адаптивними ксеноновими фарами, датчиками дощу і світла, багатофункціональним кермом з функцією підігріву, тризонним клімат-контролем, вентиляцією передніх сидінь, акустичною системою Mark Levinson з 17 гучномовцями загальною потужністю 330 Вт, зручною навігаційною системою з голосовим керуванням, двома відеоекранами для пасажирів задніх сидінь, вмонтованими в спинки передніх сидінь. І це далеко не повний перелік опцій, які роблять GX дійсно розкішним і комфортним позашляховиком.

LX 570 - це поєднання кращих у цьому класі автомобілів характеристик руху по бездоріжжю й вишуканості автомобіля класу «люкс». Динамічний та плавний рух забезпечується 5,7-літровим восьмициліндровим V-подібним двигуном. А пакет спортивного обладнання, до складу якого входять 20-дюймові 10-спицеві легкосплавні колісні диски та передній і задній спортивні бампери, надає автомобілю стильного та ще більш динамічного вигляду. Інтер’єр LX 570 оздоблено декоративними панелями з дерева цінної породи бубінга, а сидіння – семіаніліновою шкірою з перфорацією. Завдяки оздобленому деревом керму, що має функцію підігріву, та вентиляції передніх сидінь поїздки на цьому автомобілі стануть ще комфортнішими.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до салонів офіційних дилерів Lexus в Україні.