Депутати Ляшко та Заєць відвели від будинку ВР корову

Народні депутати Олег ЛЯШКО і Іван ЗАЄЦ відвели від будівлі Верховної Ради корову, яку привезли фермери, - учасники акції протесту проти ухвалення закону про ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього в щільному оточенні спецпідрозділу міліції вони вели переговори про свої подальші дії.

Після цього, домовившись, також у супроводі міліції через Маріїнський парк депутати провели корову до автомобіля, на якому її привезли до парламенту.