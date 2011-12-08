Депутати Ляшко та Заєць відвели від будинку ВР корову
12:22, 08 грудня 2011Різне
0
Народні депутати Олег ЛЯШКО і Іван ЗАЄЦ відвели від будівлі Верховної Ради корову, яку привезли фермери, - учасники акції протесту проти ухвалення закону про ринок землі.
Як передає кореспондент УНІАН, до цього в щільному оточенні спецпідрозділу міліції вони вели переговори про свої подальші дії.
Після цього, домовившись, також у супроводі міліції через Маріїнський парк депутати провели корову до автомобіля, на якому її привезли до парламенту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter