Переговори щодо звільнення затриманих у Лівії українських громадян тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

«За дорученням глави держави ми працюємо над тим, щоб вони були звільнені якомога скоріше. Відповідь лівійської сторони полягає у тому, що слідство ще не завершено, але все відбувається в рамках міжнародно визнаних норм»,- сказав А.ОЛЕФІРОВ.

За його словами, громадян України підозрюють у незаконних діях на території Лівії.

«Вина цих громадян не доведена, і це є офіційною інформацією лівійських колег», - сказав він, додавши, що в МЗС України немає жодної інформації про те, що вони брали участь у будь-яких незаконних діях на території Лівії.

МЗС України також працює у цьому питанні із своїми партнерами, які підтримують позицію про те, що в разі, якщо українці не винуваті, вони мають бути звільнені.

А.ОЛЕФІРОВ запевнив, що МЗС України готове одразу після звільнення українських громадян забезпечити їхнє безперешкодне повернення в Україну.

Він також повідомив, що двічі-тричі на тиждень українські дипломати у Лівії відвідують українців у місцях їхнього утримання, надають продукти харчування, предмети особистої гігієни і можливість спілкуватися мобільним телефоном з рідними.