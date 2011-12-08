В Україні та Польщі на період проведення Євро-2012 створять «посольства для фанів»

В Україні та Польщі на період проведення Євро-2012 будуть створені «посольства для фанів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

«Ідея полягає у створенні "fun ambassies", тобто посольств для фанів. Це буде і в Україні, і в Польщі», - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

За його словами, у цих посольствах працюватимуть досвідчені вболівальники, які вже пройшли тестування під час різних чемпіонатів з футболу в інших країнах.

«Ідея полягає у тому, щоб поряд з консульствами іноземних держав, з департаментами консульських служб МЗС України у Києві і МЗС Польщі у Варшаві до роботи з уболівальниками долучалися власне самі досвідчені вболівальники, які не вживають алкоголь», - додав він.

Для роботи зазначених посольств будуть виділені приміщення, а також працюватимуть «гарячі лінії», куди можуть звертатися вболівальники.

А.ОЛЕФІРОВ повідомив, що консульства європейських країн, команди яких братимуть участь у Чемпіонаті Європи з футболу 2012 року, працюватимуть цілодобово на період проведення матчів.