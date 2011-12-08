Анонс на 9 грудня

* Відбудеться Міжнародна інвестиційна конференція "INVESTCONFERENCE IN KYIV 2011", яка проходить під патронатом Президента України і на якій будуть обговорювати шляхи реформування економіки в умовах світової кризи, Інноваційні стратегії економічного розвитку, інвестиційний клімат і реалізація Національних проектів. В 10-15 в роботі конференції візьме участь Президент України В. Янукович. Організатори: Держагентство з інвестицій та управління національними проектами Україні і адвокатське об`єднання Arzinger. У програмі: 9-15 - брифінг голови Держінвестпроекту В.Каськіва; 11-30 - підхід В.Каськіва до преси; 18-00 - підсумковий брифінг.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться загальні збори Національної академії аграрних наук України. Питання: Галузь аграрної науки в даний час на етапі реформування. Як воно проходить? Як це поєднується з вимогами інноваційно-інвестиційної концепції розвитку АПК? Яке місце в агросекторі матиме аграрна наука під час земельної реформи? Також буде працювати виставка зразків агропродукції.

* Круглий стіл на тему: «Розвиток інституту корпоративної соціальної відповідальності в Україні: Актуальні проблеми реалізації КСВ вітчизняними підприємствами», організований УСПП спільно з КНУ ім. Т.Шевченка. Учасники: президент УСПП А.Кінах, декан економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка В.Базилевич, керівник експертної організації «Центр Розвитку КСВ» Г.Саприкіна, віце-президент ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» С.Дорожкін, заступник голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва ВРУ К.Ляпіна, директор Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Л.Горохова, представники Глобального договору ООН та ін.

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв на чолі української делегації візьме участь у черговому засіданні Економічної ради СНД, яке відбудеться в Москві. Учасники засідання обговорять, зокрема, діяльність Електроенергетичної Ради СНД і Міждержавної координаційної ради з науково-технічної інформації, стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності, перспективи співробітництва держав Співдружності в галузі розвитку та використання відновлюваних енергетичних ресурсів. Крім цього, передбачається обговорення комплексу бюджетно-фінансових та ряду інших питань. Планується проведення Андрієм Клюєвим низки двосторонніх зустрічей з колегами з різних країн СНД.

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