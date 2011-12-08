Україна і Туреччина провели перший раунд переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю

Україна і Туреччина провели перший раунд переговорів про укладання Угоди про вільну торгівлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, переговори пройшли у Києві 6-7 грудня.

Сторони обговорили найважливіші питання майбутньої двосторонньої торговельно-економічної співпраці в рамках угоди про вільну торгівлю, визначили формат і сферу дії документа.

Урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ як глава української делегації під час переговорів відзначив необхідність забезпечення в результаті укладання Угоди збалансованої тарифної політики, зокрема щодо чутливих груп товарів сільського господарства, яка має стати основою створення сприятливих умов для розвитку торговельно-економічної співпраці.

Українська сторона також аргументувала необхідність включення до сфери охоплення угоди про вільну торгівлю питань торгівлі послугами.

За наслідками першого раунду переговорів до проекту Угоди включено такі розділи, як торгівля товарами, торгівля послугами, конкуренція, врегулювання суперечок, захист інтелектуальної власності, і положення щодо визначення країни походження товарів.

Делегацію Туреччини очолював заступник голови підсекретаріату Міністерства економіки Джемалеттін ДАМЛАДЖІ.

Наступний раунд переговорів планується провести у лютому-березні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність розпочати створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною представниками урядів обох країн було заявлено в червні 2009 р.

Домовленість про початок переговорів щодо створення ЗВТ поточного року було досягнуто у січні 2011 року під час зустрічі прем`єр-міністрів Туреччини і України Миколи АЗАРОВА і Реджепа ЕРДОГАНА.