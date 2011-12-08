Курс НБУ на 09.12.11
19:52, 08 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 09.12.11100 USD США - 798.9900 (на 8 грудня - 798.9900)100 EUR - 1071.4456 (на 8 грудня - 1068.8089)10 RUR - 2.5583 (на 8 грудня - 2.5648)Облікові курси банківських металів на 09.12.11 грудні 2011 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138944.36 (на 8 грудня-138305.17)961XAG10Срібло-2607.90 (на 8 грудня-2592.72)962XPT10Платина-121206.78 (на 8 грудня-122325.37)964XPD10Паладій-53692.13 (на 8 грудня-54011.72)
Офіційний курс НБУ на 09.12.11
100 USD США - 798.9900 (на 8 грудня - 798.9900)
100 EUR - 1071.4456 (на 8 грудня - 1068.8089)
10 RUR - 2.5583 (на 8 грудня - 2.5648)
Облікові курси банківських металів на 09.12.11 грудні 2011 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 138944.36 (на 8 грудня - 138305.17)
961 XAG 10 Срібло - 2607.90 (на 8 грудня - 2592.72)
962 XPT 10 Платина - 121206.78 (на 8 грудня - 122325.37)
964 XPD 10 Паладій - 53692.13 (на 8 грудня - 54011.72)
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