Курс НБУ на 09.12.11

Офіційний курс НБУ на 09.12.11100 USD США - 798.9900 (на 8 грудня - 798.9900)100 EUR - 1071.4456 (на 8 грудня - 1068.8089)10 RUR - 2.5583 (на 8 грудня - 2.5648)Облікові курси банківських металів на 09.12.11 грудні 2011 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138944.36 (на 8 грудня-138305.17)961XAG10Срібло-2607.90 (на 8 грудня-2592.72)962XPT10Платина-121206.78 (на 8 грудня-122325.37)964XPD10Паладій-53692.13 (на 8 грудня-54011.72)

Офіційний курс НБУ на 09.12.11 100 USD США - 798.9900 (на 8 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1071.4456 (на 8 грудня - 1068.8089) 10 RUR - 2.5583 (на 8 грудня - 2.5648) Облікові курси банківських металів на 09.12.11 грудні 2011 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 138944.36 (на 8 грудня - 138305.17) 961 XAG 10 Срібло - 2607.90 (на 8 грудня - 2592.72) 962 XPT 10 Платина - 121206.78 (на 8 грудня - 122325.37) 964 XPD 10 Паладій - 53692.13 (на 8 грудня - 54011.72)

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