Головне на 8 грудня

Фінанси

У Брюсселі відкривається саміт ЄС, на якому обговорюватимуть шляхи подолання кризи

У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Євросоюзу, на якому обговорюватимуть шляхи подолання фінансової кризи в єврозоні.

За день до початку саміту канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оприлюднили свої пропозиції про зміну засадничих договорів ЄС, щоб закріпити жорсткі заходи з дотримання фінансової дисципліни, повідомляє радіо "Свобода".

Деякі джерела повідомляють, що розглядається також варіант створення окремого договору, який підписали б тільки 17 країн єврозони, а не усі 27 членів Європейського Союзу.

У керівництві ЄС і окремих країн Союзу поки немає єдності з цього питання.

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Мінекономрозвитку погодилося доопрацювати законопроект про внутрішню торгівлю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погодилося доопрацювати законопроект про внутрішню торгівлю, поданий урядом для розгляду у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), згоду Мінекономрозвитку було отримано під час діалогу народних депутатів та експертів з представниками міністерства.

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі прийняло рішення зняти з розгляду у Верховній Раді України урядовий законопроект про внутрішню торгівлю і відправити на системну доопрацювання. Представникам експертного середовища вдалося переконати розробників законопроекту в необхідності доопрацювання даного проекту закону, його обговорення в підприємницькому середовищі та внесення до парламенту збалансованого документа», - зазначив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Для доопрацювання документа найближчим часом буде створення робоча група з представників Мінекономрозвитку, депутатів, УСПП та Економічної ради громадських організацій та асоціацій бізнесу, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в УСПП вважають, що урядовий законопроект про внутрішню торгівлю не відповідає принципам ринкової економіки. Використання його в запропонованій редакції може призвести до погіршення умов роботи малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, що 12 жовтня Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» для передачі його на розгляд Верховною Радою.

Законопроект про внутрішню торгівлю зареєстрований в парламенті 10 листопада 2011 (№ 9443).

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Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку в листопаді склало 700 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку в листопаді становило близько 700 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА під час круглого столу.

«Інтервенції у нас мінімальні, фактично вдвічі ми їх зменшили (порівняно з жовтнем - УНІАН)... Наша інтервенція, чисте сальдо, була 700 млн. дол.», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

При цьому вона зазначила, що, в т.ч., 300 млн. дол. Нацбанк продав «Нафтогазу».

П`ятипроцентне зниження золотовалютних резервів у листопаді регулятор пояснює курсовою різницею між валютами, які входять у резерви.

«Левова частка (зниження резервів - УНІАН), близько мільярда - це курсова різниця. Дуже волатильний євро», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в листопаді 2011 року скоротилися на 5%, або на 1,75 млрд. дол., – до 32,4 млрд. дол.

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Янукович підписав зміни до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила цей закон.

Змінами передбачено, що у випадку передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства платник податків орендар чи концесіонер після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов`язків щодо погашення грошових зобов`язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду або концесію.

Також законом передбачено, що отримання майна в концесію не змінює податкових зобов`язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Змінами передбачено, що оплати орендної плати (концесійного платежу) за договорами оренди (концесії) цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу) якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування та платежі зараховуються до державного бюджету України або місцевого бюджету.

Крім того, до Податкового кодексу внесено зміни про те, що на період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності доходи страховика від іншої діяльності, не пов’язаної зі страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (в межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, передбаченими кдексом, і за ставкою, визначеною відповідно до пункту 151.1 статі 151 кодексу.

Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

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Баррозу закликав країни Євросоюзу продемонструвати відданість єдиній валюті

Брюссель. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ закликав країни Європейського Союзу продемонструвати відданість єдиній валюті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це він заявив сьогодні, виступаючи на конгресі Європейської народної партії у Марселі.

“Весь світ дивиться на нас. І те, чого світ очікує від нас, це більше не національні проблеми, але загальноєвропейське рішення”, - заявив Ж.БАРРОЗУ, напередодні саміту ЄС, який розпочнеться сьогодні у Брюсселі.

“Чого я очікую від голів держав та урядів – не того, щоб вони приїхали і сказали, чого вони не можуть, але що вони зроблять для Європи”, - додав Президент Єврокомісії.

За його словами, Євросоюз має продемонструвати свою підтримку єдиній валюті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочинається дводенний саміт ЄС, на якому лідери країн-членів ЄС планують обговорити подальші кроки виходу з економічної кризи.

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Міжнародні валютні резерви НБУ у листопаді скоротилися на 5%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в листопаді 2011 року скоротилися на 5%, або на 1,75 млрд. дол., – до 32,4 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня було 34,576 млрд. дол.) золотовалютні резерви зменшилися на 6,3%, або на 2,17 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 грудня п.р. у структурі резервів 30,85 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 18,1 млн. дол., золото – 1,54 млрд. дол.

Нагадаємо, що, за словами першого заступника голови правління НБУ Юрія КОЛОБОВА, однією з основних причин зниження обсягу золотовалютних резервів стали інтервенції Нацбанку з метою задоволення попиту населення на валюту.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

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ПЕК

«Нафтогаз» надав «Чорноморнафтогазу» безвідсотковий кредит у 3,2 млрд. грн. на бурову

Державне акціонерне товариство «Черноморнофтагаз» (Сімферополь) залучило у НАК "Нафтогаз України" безпроцентний кредит у розмірі 3,24 млрд. грн. для покупки самопідйомної бурової установки.

Про це йдеться в повідомленні "Чорноморнафтогазу", оприлюдненому в офіційній пресі.

Граничний термін повернення позики - 30 вересня 2012 року, при цьому за умовами договору він може бути повернений достроково.

Перший транш кредиту в розмірі 320 млн. грн. «Чорноморнафтогаз» отримав 1 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді "Чорноморнафтогаз" домовився з Rigas Kugu Buvetava (АТ "Ризька судноверф", Латвія) про поставку бурової установки.

З її допомогою "Чорноморнафтогаз" планує в 2013 році розпочати пошуково-розвідувальне буріння на структурі Рифтова-Осетрова (північно-західна частина шельфу Чорного моря).

ДАТ "Чорноморнафтогаз" займається розвідкою і видобутком нафти і газу на українському шельфі Чорного і Азовського морів.

100% акцій "Черноморнофтогаза" належить "Нафтогазу".

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«Нафтогаз» частково розрахувався рублями за газ, поставлений у листопаді

НАК "Нафтогаз України" частково розплатилася з російським «Газпромом» у рублях за газ, поставлений у листопаді.

Як повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України», із 972,21 млрд. дол., які необхідно заплатити, компанія перерахувала "Газпрому" 210 млн. дол. і 7,2 млрд. руб.

Відповідно до умов додаткової угоди до базового контрактом, укладеної між НАК і "Газпромом" 21 квітня минулого року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому, згідно з додатками до чинних контрактів, підписаними 5 грудня, НАК «Нафтогаз України» має право проводити розрахунки за імпортований природний газ до 28-го числа наступного за звітним місяця.

Ціна природного газу для України в четвертому кварталі 2011 року становить близько 400 дол. за тисячу кубометрів.

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Фондовий ринок

ФДМУ допустив ДПЕК і «Полтаваобленерго» до участі в конкурсі з продажу 25% "Київенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив до участі в конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" ДПЕК і ПАТ «Полтаваобленерго».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Таким чином, до участі в конкурсі з продажу держпакета "Київенерго" допущено обидві компанії, що подали заявки.

Конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 25% "Київенерго" відбудеться завтра, 9 грудня, о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня ц.р. у зв`язку з додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі у конкурсі.

Нагадаємо, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакета акцій «Київенерго» подали ДПЕК і ПАТ «Полтаваобленерго».

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» у розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго». Як зазначили в АМКУ, у комітету відсутня інформація про кінцевих бенефіціарів ПАТ «Полтаваобленерго».

Водночас в АМКУ повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго».

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.

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Соцполітика

12 чорнобильців, що голодують під Кабміном, вирішили повернутися додому

12 чорнобильців, які голодують біля Кабінету мністрів, після зустрічі з представниками Пенсійного фонду висловили бажання повернутися додому.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах, зауваживши, що ці особи є жителями Луганщини.

За даними співрозмовника агентства, зараз в акції протесту біля Будинку уряду беруть участь близько 30 осіб.

Водночас співрозмовник агентства зауважив, що йому не відомо, про що саме вдалося домовитися чорнобильцям з представниками Пенсійного фонду.

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ПФ нараховує чорнобильцям пенсії за рішеннями судів, але на виплати грошей нема – прокуратура

Пенсійний фонд України і зараз нараховує ліквідаторам Чорнобильської аварії пенсії, згідно із судовими рішеннями, але виплат немає через відсутність у бюджеті грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прокурор Донецької області Володимир ВИШИНСЬКИЙ.

Він нагадав, що протестуючі чорнобильці подавали в прокуратуру заяву з проханням порушити кримінальну справу проти Пенсійного фонду, зокрема, проти посадовців регіонального управління Пенсійного фонду в Донецькій області за статтею 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення), але прокуратура відмовила їм, оскільки фактичне виконання Пенсійним фондом судових рішень було виконано – чорнобильцям перерахували суми пенсій і нарахували.

«Є судові рішення, які зобов`язують Пенсійний фонд перерахувати пенсії чорнобильцям. Ці судові рішення було виконано, зокрема із залученням виконавчої служби... Наразі нарахування йдуть», – сказав В.ВИШИНСЬКИЙ і додав: «Але, з урахуванням обставин, які ви знаєте, - відсутність грошових коштів, - ці нарахування йдуть як борг».

Прокурор пояснив, що «вся суперечка полягала в тому, як рахувати – Пенсійний фонд рахував так, а суд вказав і зобов`язав перерахувати пенсії за іншим алгоритмом. Це було перераховано, і пенсії нараховуються й зараз. Це питання в прокуратурі перевірили – йде нарахування, проте, у зв`язку з відсутністю коштів, пенсії не виплачуються».

«Тому говорити, що в діях працівників Пенсійного фонду є склад злочину за статтею 382, у прокуратури немає підстав. Тому й було ухвалено таке рішення», - зазначив В.ВИШИНСЬКИЙ.

На репліку журналістів, що ж робити чорнобильцям, які сьогодні фактично не отримують відсуджені пенсії, прокурор заявив: «Це питання не в компетенції органів прокуратури».

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Мінохоронздоров’я України та ВООЗ починають спільний проект з моніторингу цін на ліки

Міністерство охорони здоров`я України спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров`я починає проект з дослідження цін на антиретровірусні, протитуберкульозні, гіпотензивні та інші лікарські засоби за методологією, розробленою ВООЗ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінохоронздоров`я, основними завданнями цього проекту є отримання достовірної інформації щодо ціни, наявності і цінової доступності життєво необхідних лікарських засобів в різних секторах системи охорони здоров`я шляхом введення міжнародної методології збору і аналізу інформації про ціни на лікарські засоби.

У рамках спільного проекту передбачається отримати інформацію про наявність і цінову доступність лікарських засобів у семи регіонах країни, у тому числі в регіонах, де реалізується реформування системи охорони здоров`я і пілотування методологій ВООЗ для подальшого впровадження в Україні.

До участі в проекті будуть залучені міжнародні експерти і вітчизняні фахівці фармацевтичного сектора сфери охорони здоров`я. Перше засідання робочої групи спільного проекту Мінохоронздоров`я України і ВООЗ відбудеться в грудні 2011 року.

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Агро

Мораторій на продаж землі планують продовжити до 2013 року - Калетник

Мораторій на продаж земель сільського господарського призначення планується продовжити до 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних стосунків Григорій КАЛЕТНИК (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що в Комітеті допрацьований для розгляду в першому читанні проект закону "Про ринок землі".

За його словами, у законопроекті передбачено впровадження ринку землі з січня 2013 року. Він додав, що в законопроекті пропонується, щоб покупцями землі були тільки громадяни України і держава. "Держава виступає покупцем у статусі органів місцевого самоврядування і органів місцевої влади", - додав він.

Депутат сказав, що передбачається створення Державного земельного банку. Г. КАЛЕТНИК підкреслив, що в законопроекті передбачено, що одно особа може купити не більше 100 га землі.

Він також проінформував, що цим законопроектом пропонується обмежити оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична або юридична особа зможе орендувати в районі не більше 6 тис. гектарів землі і в області - не більше 5% земель сільгосппризначення.

При цьому він додав, що ця особа має бути обов`язково зареєстрована за місцем розташування землі.

У той же час голова профільного комітету звернув увагу, що притому, що в законопроекті передбачено впровадження ринку землі з 2013 року, але вже з дати ухвалення закону землі несільскогосподарського призначення продаватимуться на аукціонах.

Г. КАЛЕТНИК висловив надію, що парламент до кінця сесії (поточна сесія закінчується в середині січня 2012 року - УНІАН) прийме цей законопроект в якості закону.

На уточнювальне питання журналістів, що буде в період з 1 січня 2012 року (з цієї дати закінчується мораторій на продаж землі сільгосппризначення - УНІАН) до дати підписання Президентом України ухваленого ВР закону, Г. КАЛЕТНИК відповів, що не буде нічого, тому що продаж землі сільгосппризначення буде неможливим, оскільки немає механізму продажу землі.

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Україна зацікавлена в поставках зерна до Лівану - Азаров

Бейрут. Україна зацікавлена в укладенні довгострокових контрактів на поставки зерна до Ліванської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром Лівану Наджибом МІКАТІ.

Зокрема, прем`єр відзначив важливість для України участі в будівництві зернового терміналу в ліванському місті Тріполі. За словами М.АЗАРОВА, це буде великий зерновий термінал, який здатний прийняти до 150 тис. тонн зерна на добу. «Природно, будівництво такого терміналу має здійснюватися на основі довгострокового гарантованого контракту», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив журналістам, що під час зустрічі з представниками ліванського бізнесу також обговорювалося питання будівництва такого терміналу.

«Ми готові гарантувати поставки зерна на тривалу перспективу сьогодні завдяки створенню державного зернотрейдера. Ми можемо забезпечити гарантований обсяг поставок», - навів слова М.АЗАРОВА В.ЛУК’ЯНЕНКО. Він зазначив, що в разі реалізації цього проекту Ліван фактично буде перевалочним центром зерноторгівлі для країн Близького Сходу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2010 р. на той час міністр економіки Василь ЦУШКО заявив, що Україна планує в 2011 році експортувати до Лівану 100 тис. тонн продовольчої пшениці. При цьому він зазначив, що експорт зерна планується незалежно від можливого його продовження наступного року.

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Промисловість

Концерн «Стирол» вийшов на 100% завантаження виробничих потужностей

ПАТ «Концерн «Стирол» запустив у роботу третій агрегат з випуску аміаку, який простоював три роки, таким чином вийшовши на стовідсоткове завантаження виробничих потужностей, повідомили УНІАН в прес-службі Дмитра Фірташа.

За словами голови Спостережної ради ПАТ «Концерн «Стирол» Олександра ХАЛІНА, після виведення «Стиролу» на 100% завантаження виробничих потужностей, підприємство щодоби випускає 4,5 тисяч тонн рідкого аміаку, 3 тисячі тонн карбаміду та 2,2 тисячі тонн аміачної селітри.

Загальний обсяг інвестицій, вкладених у 2011 році власником підприємства Головою Ради директорів Групи компаній Group DF Д.Фірташем у відновлення та розвиток «Стиролу», перевищив 420 млн. гривень. Зокрема, у відновлення роботи третього агрегату аміаку було вкладено 120 млн. гривень.

Повне завантаження потужностей «Стиролу» дозволить збільшити випуск азотних добрив для потреб внутрішнього ринку, а також наростити експортні поставки. Найбільш привабливими ринками для поставок азотних добрив на сьогодні є США та європейські країни.

Голова Спостережної ради ПАТ «Концерн «Стирол» відзначив, що коли Д.Фірташ у вересні 2010 року став власником концерну «Стирол», підприємство знаходилось у складному технічному стані, зокрема, виробництво аміачної селітри та один цех аміаку простоювали вже два роки. «Завдяки інвестиціям Дмитра Фірташа, за рік підприємство стало на ноги. Було відновлено виробництво аміачної селітри та відновлена робота всіх агрегатів аміаку», - відзначив О.ХАЛІН.

За словами О.ХАЛІНА, за останній рік кількість робітників була збільшена на 50% – до 4270 людей у вересні 2011 року проти 2800 людей у червні 2010 року. Також у півтора рази зросла середня заробітна плата співробітників «Стиролу».

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» є одним з найбільших в Україні виробників азотних добрив.

У грудні 2010 року Глава Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ заявив, що «Стирол» буде виведений на 100% завантаження виробничих потужностей до кінця 2011 року.

Дмитро Фірташ є власником «Рівнеазоту», «Стиролу», Сєвєродонецького та Черкаського «Азоту». У 2011 році у їх модернізацію Дмитро Фірташ інвестував близько 1 млрд. гривень. Дмитро Фірташ планує інвестувати у модернізацію та розвиток чотирьох азотних підприємств ще 1,7-1,8 млрд. гривень.

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Лукашенко не проти участі іноземних інвесторів у розробці білоруських калійних родовищ

Мінськ. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО не проти участі іноземних інвесторів у розробці білоруських калійних родовищ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на нараді з розвитку калійної галузі.

«Родовища сильвінітових руд – національне надбання країни. Але це не означає, що для прискорення розвитку галузі ми не можемо використовувати іноземний капітал, залучити інвестора, що має найсучасніші передові технології», - сказав Президент.

За його словами, є немало солідних компаній, які пропонують свою участь у цій сфері. «Будь-який бажаючий інвестувати кошти може взяти участь у конкурсі на спільну роботу з видобутку й переробки калійних добрив. Спільну взаємовигідну співпрацю ми лише вітаємо».

Президент також зазначив, що Білорусь планує збільшити обсяг видобутку калійних добрив.

«Наступного року заплановано введення в експлуатацію першої черги Березовської, другої та третьої - Краснослобідської копалень. У 2015 році потужності ВАТ «Білоруськалій» становитимуть не менше 11 млн. тонн мінеральних добрив. І це не межа», - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Він сказав, що в нинішній п`ятирічці планується почати будівництво Доросинської копальні. За рахунок освоєння Петриківського родовища й будівництва там гірничо-збагачувального комбінату потужності збільшаться ще на 3 млн. тонн калійних добрив на рік. Освоєння Ніжинської ділянки Старобінського родовища й спорудження ще одного калійного комбінату забезпечать загальний випуск добрив обсягом понад 15 млн. тонн.

Президент Білорусі також запросив усіх бажаючих взяти участь у приватизації «Білоруськалію».

«Хто бажає брати участь у придбанні акцій цього підприємства – ласкаво просимо, вестимемо з вами діалог», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На сьогоднішній день уже визначено вартість «Білоруськалію», й вона становить мінімум 30 млрд. дол., повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

Водночас О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Білорусь не поспішає з приватизацією «Білоруськалію». "Нам не треба продавати це підприємство, ні одну акцію, ні дві, ні десять, ні всі 100%. Тому, якщо хтось починає вищати, що дуже висока ціна, ніхто у білорусів не купить за такою ціною «Білоруськалій», то й не треба. Я хочу, щоб це знали й наші шахтарі», - підкреслив Президент Білорусі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Білоруськалій» - один із найбільших у світі й найбільший на території СНД виробник і постачальник калійних мінеральних добрив.

Функціонуючи на базі Старобінського родовища калійних солей ВАТ «Білоруськалій» включає чотири рудоуправління, допоміжні цехи та обслуговуючі підрозділи, в яких зайнято близько 20 тисяч осіб. Із травня 2009 року введено в експлуатацію Краснослобідську копальню.

ВАТ «Білоруськалій» - потужне, ефективне підприємство, приносить країні близько 3 млрд. дол. доходів у валюті. За словами глави білоруської держави, протягом п`яти років очікується, що вартість калійних добрив зросте до 1 тис. доларів за тонну проти сьогоднішньої в 500-600 доларів.

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Транспорт/Зв`язок

Будівництво «Мосту Кірпи» обійшлося «Укрзалізниці» у 8,5 млрд. грн. - Козак

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві, відомого як «Міст Кірпи» обійшлося Державній адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» у 8,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Всього за сім років цей міст обійшовся «Укрзалізниці» у 8,5 млрд. грн. Жодна залізнична адміністрація не несе такого навантаження», - поінформував В.КОЗАК.

За словами гендиректора «Укрзалізниці», остання виплата за кредит у розмірі 700 млн. дол. США, узятий відомством у «Дойче Банк АГ» на будівництво моста, сталася у жовтні 2011 року.

«У жовтні «Укрзалізниця» повністю розрахувалася з “Дойче Банком” за кредитні кошти, узяті ще у 2004 році на будівництво залізнично-автомобільного мосту через Дніпро. Виплатили останні 40 млн. доларів», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Дойче Банк АГ» надав на будівництво мосту кредит терміном на 7 років за відсотковою ставкою Libor + 6,5% річних. Будівництво мосту було розпочате у 2004 році і завершилося в 2011 році.

У рамках проекту були виконані роботи з облаштування залізничної складової мосту, естакад правобережного і лівобережного підходів і Березняківського шляхопроводу, а також автомобільного проїзду з лівого на правий берег і з правого на лівий.

Даний мостовий перехід не був спочатку передбачений генеральним планом розвитку Києва.

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УЗ інвестувала 2,7 млрд. грн. в організацію прискореного руху за напрямом Львів-Донецьк

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» у 2011 році інвестувала у підготовку колій для організації прискореного руху у напрямі Львів-Донецьк 2,7 млрд. грн.

Як повідомляє «Укрзалізниця», в електрифікацію ділянки Полтава - Кременчук інвестовано 232 млн. грн. Ще 945 млн. грн., за попередніми підрахунками, буде направлено на завершення електрифікації ділянки Полтава-Красноград-Лозова.

Як повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, в Україні, на відміну від світової практики, модернізація існуючих і прокладка нових залізничних колій здійснюється за рахунок «Укрзалізниці».

«В Україні підготовка до впровадження швидкості руху до 160 км/год. здійснюється за рахунок «Укрзалізниці», за рахунок кредитів, які з доходів погашає «Укрзалізниця», - сказав він.

За словами В.КОЗАКА, така система обмежує можливості з будівництва нових залізничних напрямів.

«Прокладання нових шляхів за новими технологіями в одному рівні з радіусами від 2,5 до 3 тис. метрів кривих, по яких можна здійснювати перевезення зі швидкістю від 200 км на годину, в усьому світі здійснюється за рахунок держави. Ми підемо шляхом прокладання других колій там, де у нас був одноколійний рух, щоб збільшити пропускну спроможність наших шляхів», - сказав він.

В.КОЗАК також зазначив, що залізнична мережа України формувалася ще у 19 столітті, і шляхи будувалися з мінімальними витратами, тому мають багато кривих ділянок малого радіусу, які є обмеженням для розвитку великих швидкостей руху. Зокрема, у Карпатах є криві радіусом лише 250 метрів, ними не проїхати зі швидкістю більш ніж 20-30 км на годину, в центральних і східних регіонах переважають криві радіусом від 600 до 1000 метрів.

Довідка УНІАН. На українських залізницях переважають криві середнього радіусу до 1000 метрів, тоді як пристосувати колію до прискореного руху дозволяють тільки криві з радіусом понад 1200 метрів. Для випрямляння однієї кривої з радіусом від 400 до 800 метрів потрібно близько 20 млн. грн. Для цього необхідно змінювати вісь шляху, зрушувати її убік, відсипати нове земляне полотно.

Згідно із Законом України про залізничний транспорт (стаття 10) будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів поїздами далекого слідування і місцевого сполучення здійснюється за рахунок коштів держбюджету України.

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Завтра в Україні очікується мокрий сніг

Завтра у західних областях України вночі очікується невеликий, вдень помірний мокрий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця.

На решті території вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на півдні Криму 2-7° тепла; вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму 4-9°.

У Київській області у п’ятницю вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

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УНІАН