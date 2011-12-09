ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Україну заштовхують в рублеву зону" пише: сфера економічного впливу Росії на Україну продовжує розширюватися. Погодившись розплачуватися за російський газ у російській валюті, Україна стає частиною рублевої зони…

http://delo.ua/ukraine/ukrainu-zatalkivajut-v-rublevuju-zonu-169473/

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Також "Дєло" в публікації "Нацбанк витратив на підтримку курсу гривні у листопаді $700 млн." пише: негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в листопаді скоротилося у 2,1 разу - до $700 млн. Причому майже половина цієї суми була спрямована на продаж іноземної валюти "Нафтогазу України" для розрахунків за газ…

http://delo.ua/finance/nacbank-potratil-na-podderzhanie-kursa-grivni-v-nojabre-700-mln-169470/

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"Дєло" в публікації "Скільки платять Колєснікову і Тігіпку" пише: заробітна плата віце-прем'єр-міністрів України Бориса Колєснікова і Сергія Тігіпка складає 19,7 тис. грн. на місяць. Матеріальну допомогу у 2011 віце-прем'єр-міністри не отримували …

http://delo.ua/ukraine/skolko-platjat-kolesnikovu-i-tigipko-169481/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Не приватна справа", у якому пише: ринок землі буде створений тільки у 2013 році, при цьому держава стане його головним гравцем, підміняючи ринкові механізми системою регульованого обороту аграрних земель. Ці норми запропоновані новим законопроектом про земельну реформу. Фермери згодні зі зниженням планки володіння землею до 100 га, але скептично ставляться до інших антиринкових норм: держбанк зможе монополізувати кредитування під заставу землі, а процедуру продажу земель громадянами зроблять дуже складною…

http://www.kommersant.ua/doc/1833903

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Україна не змогла уникнути ризику", у якому пише: консалтингова компанія Maplecroft (Великобританія) оприлюднила звіт про дотримання прав людини Human Rights Risk Atlas в 2011 році. З 197 країн, представлених в рейтингу, у яких оцінювався рівень інвестиційних ризиків, Україна зайняла 74-е місце. У порівнянні з торішнім рейтингом Україна піднялася на 10 позицій. Проте, держава як і раніше залишається в категорії країн з високим рівнем ризику…

http://www.kommersant.ua/doc/1834151

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Комплекс гігантоманії" пише: у найближчому майбутньому Кабмін має намір створити єдину державну холдингову компанію (ДХК) з управління державними активами. Якщо ідея буде доведена до кінця, у країні з'явиться величезний корупційний орган, підконтрольний сім'ї президента, вважають експерти…

http://state.eizvestia.com/full/kompleks-gigantomanii

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Азаров загорне валюту в папір", у якому пишуть: Кабінет міністрів має намір номінувати облігації внутрішньої державної позики не лише в національній, але і в іноземній валюті. Відповідний проект поправок у закон "Про цінні папери і фондовий ринок" (№9548) зареєстрований в парламенті. Пропонується також дозволити продаж ОВДП за валюту, тоді як сьогодні це дозволено тільки в гривні…

http://markets.eizvestia.com/full/azarov-zavernet-valyutu-v-bumagu

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Картопля виплеснулася", у якому пишуть: Україна нарощує експорт картоплі, проявляючи чудеса активності в пошуку нових ринків збуту. Зокрема, партії української картоплі були поставлені в Грузію і Азербайджан. Старанно шукати нових покупців фермерів примушує незавидна перспектива зібраного урожаю - "або на експорт, або на смітник"…

http://finance.eizvestia.com/full/kartofel-vyplesnulsya

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Газета "Сьогодні" в публікації "ДАІ вийшла на дороги з камерами, щоб штрафувати водіїв за зайві зупинки" пише: штрафують на 350 гривен, а сплатити просять відразу…

http://www.segodnya.ua/news/14318790.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Комунальники прийдуть по борги з "болгаркою" пише: бригади планують діяти на підставі судових рішень про примусовий вхід у квартиру…

http://www.segodnya.ua/news/14318776.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Як Путін врятував ще один завод Дерипаски" пише: прем'єр РФ врятував ще один завод Олега Дерипаски - Богословський алюмінієвий (БАЗ). Для цього "КЕС-холдингу" Віктора Вексельберга доведеться продати UC Rusal електростанцію, а "Холдингу МРСК" відмовитися від частини доходу…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1448043/ruchechnoe_upravlenie

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Також "Відомості" в публікації "Сценарії виходу з єврозони обговорюють серйозно" пишуть: ЄЦБ очікує спаду в єврозоні і обіцяє банкам допомогу більше, ніж після краху Lehman Brothers. Ейфорія інвесторів напередодні саміту лідерів єврозони змінилася розпродажами, а центробанки Європи замислилися про повернення національних валют…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1448038/chem_zamenit_evro

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Видання "Ізвєстія" у публікації "На тротуарну плитку витратять нові мільярди" пише: влада Москви збільшила витрати на подальшу заміну міського асфальту тротуарною плиткою. До початку нового сезону укладання вже замощені вулиці перевірять на морозостійкість…

http://izvestia.ru/news/509121

(УНІАН)