Клюєв прибув до Москви для участі у засіданні Економічної ради СНД

До Москви прибув перший віце-прем’єр міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ для участі у 52-му засіданні Економічної ради СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН, до складу української делегації входять перший заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з РФ, державами СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН та посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

Засідання проходить у московському “Президент-отелі”.

Програмою передбачається, що о 14.30 А.КЛЮЄВ повернеться до Києва.