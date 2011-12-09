Клюєв прибув до Москви для участі у засіданні Економічної ради СНД
10:22, 09 грудня 2011Різне
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До Москви прибув перший віце-прем’єр міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ для участі у 52-му засіданні Економічної ради СНД.
Як передає власний кореспондент УНІАН, до складу української делегації входять перший заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з РФ, державами СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН та посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.
Засідання проходить у московському “Президент-отелі”.
Програмою передбачається, що о 14.30 А.КЛЮЄВ повернеться до Києва.
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