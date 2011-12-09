Переговори з ЄС про асоціацію треба завершити у 2011 році - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що переговори з Європейським Союзом мають бути завершені до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на Міжнародній інвестиційній конференції "Investconference in Kyiv 2011".

"Хочу підтвердити нашу чітку політичну волю: завершити непростий переговорний процес щодо укладення договору про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у 2011 році", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Він позитивно оцінив конструктивний хід переговорів щодо політичної частини угоди і переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС. "Хоча з економічної точки зору це рішення не просте для України", - додав Президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, а про зону вільної торгівлі, створення якої є частиною угоди, - з 2008 року. Сторони планували завершити переговори про угоду до кінця цього року і парафувати її на саміті УКРАЇНА-ЄС у грудні в Києві.