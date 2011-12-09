У Брюсселі обговорюють безвізовий режим між Україною та Польщею на час Євро-2012

13:07, 09 грудня 2011
Різне
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У Брюсселі обговорюють питання про можливість введення безвізового режиму між Україною і Польщею для футбольних уболівальників на період проведення Євро-2012 - на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на Міжнародній інвестиційній конференції повідомив генеральний директор Східного комітету германської економіки Райнер ЛІНДЕР.

"У нас буде безвізовий режим між Україною і Польщею на місяць, на час чемпіонату, для футбольних фанатів, щоб вони могли вільно пересуватися з країни в країну. Ми зробили таку пропозицію у Брюсселі. Я думаю, що робота йде в цьому напрямку", - сказав він.

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