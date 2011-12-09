ВР ратифікувала Угоду між Україною та Кіпром про охорону інформації

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Кіпр про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 з 295 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угодою передбачено, що для виконання цілей цієї Угоди компетентними органами безпеки є: в Україні - Служба безпеки України, у Республіці Кіпр - Національний орган безпеки. Компетентні органи безпеки своєчасно інформують один одного про будь-які зміни в назвах вказаних органів або передачу їх в компетенцію іншим органам.

В угоді передбачено, що отримана інформація з обмеженим доступом використовується виключно в цілях, визначених під час її передачі.

Жодна зі сторін не має права передавати інформацію якій-небудь третій стороні без попереднього письмового дозволу уповноваженого органу іншої сторони, який надав відповідний гриф обмеження доступу, погодженого з компетентним органом безпеки цієї сторони.

В угоді визначений порядок передачі інформації з обмеженим доступом.

В угоді сказано, що будь-яке порушення правил безпеки з охорони інформації з обмеженим доступом, наданої або створеної за результатами співпраці між сторонами, має розслідуватися і переслідуватися в судовому порядку відповідно до національного законодавства сторони, на території держави якої сталося порушення.

У разі встановлення розголошення або втрати інформації з обмеженим доступом уповноважені органи сторін негайно повідомляють один одного про такий випадок і інформують компетентні органи безпеки своїх сторін.