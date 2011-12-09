Анонс на 12 грудня

* Відбудеться VII щорічна конференція «Ринок нафтопродуктів України: структура, тенденції, маркетинг, технології». Організатор - консалтингова компанія UPECO за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться підписання Меморандуму про створення Комітету захисту протестувальників і прес-конференція. Учасники: Наталія Королевська, народний депутат, голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва; Андрій Панаєтов, співголова ВГО «Громадянський рух «Вперед!»; Сергій Мельниченко, голова правління КУПР; Віктор Сердюк, представник чорнобильського руху України, голова Полтавської облорганізації «Союз Чорнобиль Україна»; Галина Антонюк, голова Хмельницької облорганізації «Діти війни»; Лариса Лядова, голова ГО «За правову державу»; Леонід Кириченко, віце-президент Асоціації фермерів України; Сергій Костак, учасник Податкового Майдану (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Динаміка економічної злочинності в компаніях. Світовий огляд 2011 і результати дослідження в Україні». Прес-конференція PwC присвячена Шостому всесвітньому огляду динаміки економічних злочинів 2011 і результатами дослідження в Україні. Дослідження оцінює наслідки економічних злочинів для бізнесу в поточній ситуації. Питання: яка динаміка економічного шахрайства в Україні, в порівнянні з 2009 роком? Який портрет «типового шахрая» в Україні? З якими видами шахрайства компанії стикаються найчастіше? Як компанії виявляють неправомірні дії і запобігають їм? Які масштаби і ризики кіберзлочинів в нашій країні? Які фактори сприяють зростанню економічної злочинності в компаніях?

* Відбудеться урочисте підписання Угоди про співробітництво між ФК «Динамо» (Київ) та НСК «Олімпійський» терміном на 5 років згідно з яким НСК «Олімпійський» стає домашнім стадіоном футбольного клубу «Динамо» (Київ). Відтепер на головній спортивній арені країни будуть проходити всі офіційні матчі як внутрішнього, так і міжнародного календаря. Програмою також передбачено об`єднання зусиль стадіону і клубу заради створення максимально комфортних умов перебування глядачів на «Олімпійському».

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